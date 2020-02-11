11 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Demokrat Parti liderlerinin bugün New Hampshire eyaletinde yapılacak ön seçimlerde geçen hafta Iowa'da oy sayımının bildiriminde yaşanan teknik aksaklıkların tekrarlanmayacağı sözü verdiğini yazıyor. Gazete, New Hampshire'a komşu Vermont eyaleti senatörü Bernie Sanders'ın bugün yapılacak ikinci ön seçim öncesinde kamuoyu yoklamalarına göre yarışı önde götürdüğünü, Pete Buttigieg'in ise ikinci sırada yer aldığını bildiriyor. Habere göre Pete Buttigieg, New Hampshire'de yaptığı açıklamada, ”Bu kritik dönemde seçmenleri dışlama riskini göze alamayız” şeklindeki sözleriyle en yakın rakibi Bernie Sanders'a yüklendi. Gazete, bugün dikkatleri üzerinde en çok toplayacak adayın Buttigieg olacağını öngörüyor. 38 yaşındaki Buttigieg, gerek gençliği gerekse eşcinsel olduğunu açıkça ortaya koyması açısından Demokrat Parti'nin en sıra dışı adayı sayılabilir. Rakipleri Sanders ve Warren'a göre daha ılımlı olan, Trump'a kıyasla gerek askeri gerekse devlet yönetimi deneyimine sahip Buttigieg, Iowa'da hem genç ve kentli, hem de yaşlı ve köylü seçmenleri cezbetmişti. Buttigieg, devlet sübvansiyonlu sağlık sigortasını maliyeti yüksek olacağı gerekçesiyle tek seçenek haline getirmekten yana değil. Genç aday kamu üniversitelerinin ailelerin yüzde 80'ine ücretsiz, okul öncesi eğitiminse düşük gelirli ailelere ücretsiz, diğer ailelerse uygun fiyatlı olmasını savunuyor. Buttigieg, silah kontrolü konusundaysa vatandaşların taarruz tipi silahlarını zorunlu değil, gönüllü olarak hükümete iade edecekleri bir programı savunuyor. Buttigieg'in en zayıf yanı ise siyah seçmenlerden yeterince destek toplayamaması.

New York Times ise Çin'in büyük kentlerinden Wuhan'ın corona virüsü salgını nedeniyle karantina altına alınmasının üzerinden iki hafta geçtiğini, Çin ekonomisininse rölantide kalmaya devam ettiğini yazıyor. Gazete, Çin'deki ekonomik faaliyetlerin eski haline dönemediğini, sokakların hala boş, fabrikalarınsa sessiz olduğunu kaydediyor. Habere göre Çin ekonomisi düşük viteste kalmaya devam ettiği sürece küresel ekonomi de bundan nasibini alacak. Tahminlere göre otomobilden akıllı telefona birçok ürünün imalatında düşüş bekleniyor. Farklı tedarikçilerden gelen parçaları bir araya getirerek üretim yapan firmalar, Çin ekonomisindeki yavaşlamadan en olumsuz etkilenecek olanlar. Örneğin tek bir otomobilin imalatında 30 bin parça kullanılıyor. Öte yandan Çin'de corona virüsü bağlantılı ölüm vakalarının daha dün 908'ken bu sabah itibarıyla bini aşması, salgının şu aşamada kontrol altına alınmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Dün Dünya Sağlık Örgütü'nden bir ekibin virüsü kontrol altına almaya yardımcı olmak üzere Pekin'e gitmesi ise yabancı yardımlara şimdiye kadar direnen Çinli liderlerin tavır değişikliğine gittiği anlamına geliyor.