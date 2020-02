11 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Demokrat Parti liderlerinin bugün New Hampshire eyaletinde yapılacak ön seçimlerde geçen hafta Iowa'da oy sayımının bildiriminde yaşanan teknik aksaklıkların tekrarlanmayacağı sözü verdiğini yazıyor. Gazete, New Hampshire'a komşu Vermont eyaleti senatörü Bernie Sanders'ın bugün yapılacak ikinci ön seçim öncesinde kamuoyu yoklamalarına göre yarışı önde götürdüğünü, Pete Buttigieg'in ise ikinci sırada yer aldığını bildiriyor. Habere göre Pete Buttigieg, New Hampshire'de yaptığı açıklamada, ”Bu kritik dönemde seçmenleri dışlama riskini göze alamayız” şeklindeki sözleriyle en yakın rakibi Bernie Sanders'a yüklendi. Gazete, bugün dikkatleri üzerinde en çok toplayacak adayın Buttigieg olacağını öngörüyor. 38 yaşındaki Buttigieg, gerek gençliği gerekse eşcinsel olduğunu açıkça ortaya koyması açısından Demokrat Parti'nin en sıra dışı adayı sayılabilir. Rakipleri Sanders ve Warren'a göre daha ılımlı olan, Trump'a kıyasla gerek askeri gerekse devlet yönetimi deneyimine sahip Buttigieg, Iowa'da hem genç ve kentli, hem de yaşlı ve köylü seçmenleri cezbetmişti. Buttigieg, devlet sübvansiyonlu sağlık sigortasını maliyeti yüksek olacağı gerekçesiyle tek seçenek haline getirmekten yana değil. Genç aday kamu üniversitelerinin ailelerin yüzde 80'ine ücretsiz, okul öncesi eğitiminse düşük gelirli ailelere ücretsiz, diğer ailelerse uygun fiyatlı olmasını savunuyor. Buttigieg, silah kontrolü konusundaysa vatandaşların taarruz tipi silahlarını zorunlu değil, gönüllü olarak hükümete iade edecekleri bir programı savunuyor. Buttigieg'in en zayıf yanı ise siyah seçmenlerden yeterince destek toplayamaması.