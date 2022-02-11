11 Şubat Cuma Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir son dakika deprem açıklaması! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

11 Şubat Cuma günü saat 10:36'da Balıkesir'de deprem meydana geldi. Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar deprem olduğuna dair Twitter'da paylaşımda bulundu. Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi.
Kandilli Rasathanesi Balıkesir, Ayvalık Küçükköy'de saat 10:36'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.3 km derinliktre gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi, Manisa Selendi'de 30.01.2022 tarihinde 04.12 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.2, derinliğinin ise 8.0 km olduğu belirtildi. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
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