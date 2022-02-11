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11 Şubat Cuma Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir son dakika deprem açıklaması! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

11.02.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Şubat Cuma Balıkesir'de deprem olduğu yönünde sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan son dakika paylaşımlarının ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Bu kapsamda 11 Şubat Cuma Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir son dakika deprem açıklaması! sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte yapılan son dakika Balıkesir depremi açıklaması ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

11 Şubat Cuma Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir son dakika deprem açıklaması! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

11 Şubat Cuma günü saat 10:36'da Balıkesir'de deprem meydana geldi. Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar deprem olduğuna dair Twitter'da paylaşımda bulundu. Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi.

11 ŞUBAT CUMA BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi Balıkesir, Ayvalık Küçükköy'de saat 10:36'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.3 km derinliktre gerçekleşti.

11 Şubat Cuma Balıkesir'de deprem mi oldu?

11 Şubat Cuma Balıkesir'de deprem mi oldu?

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi, Manisa Selendi'de 30.01.2022 tarihinde 04.12 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.2, derinliğinin ise 8.0 km olduğu belirtildi. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

8 Şubat deprem mi oldu?

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Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Ayvalık
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