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11 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

11.02.2021 19:45 | Son Güncelleme:
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11 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 590 oldu. İşte 11 Şubat koronavirüs tablosunda son durum...

11 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7590 bin 103 oldu.

7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 31 milyon 159 bin 676'ya ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 564 bin 427, vefat sayısı 27 bin 187, ağır hasta sayısı 1256 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Şubat) koronavirüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 642 olarak açıklanmıştı.

10 ŞUBAT

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