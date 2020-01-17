11 suçtan 5 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da 11 suçtan 5 yıldır aranan A.A., jandarma tarafından yakalandı. A.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ile Çobanlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 suçtan hakkında verilen arama kararları doğrultusunda 5 yıldır aranan A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. 4 ay süren çalışmanın sonunda A.A.'nın kaldığı adres tespit edildi. Jandarma, 15 Ocak gecesi saat 03.00 sıralarında düzenlediği operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı.

Çobanlar Jandarma Komutanlığı'na götürülen A.A., ifadesinin ardından 'tehdit', 'yaralama', 'cinsel saldırı', 'mala zarar verme' ve 'hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. A.A., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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