11 suçtan aranan 17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 11 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen A.K. (17), polis tarafından yakalandı.

Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 motosiklet ile iş yeri hırsızlığı dahil 11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan A.K.'nin ilçeye geldiğini belirledi. A.K.'yi takibi alan ekipler, saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. 11 suçtan aranma kaydı bulunan A.K.'nin, cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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