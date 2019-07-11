11 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post Hazine Bakanlığı’nın daha önce öngörülenden çok daha hızlı nakit kaybı yaşadığını ortaya koyan raporla sarsılan Beyaz Saray’ın, Kongre liderlerine gelecek iki üç hafta içinde bir harcama anlaşması ve borç sınırının arttırılması için bastırdığını bildiriyor. Uzmanlar borç sınırının hemen yükseltilmemesi halinde hükümetin Eylül başından itibaren faturalarını ödeyemez hale geleceği uyarısını yapıyor. Ancak Kongre üyeleri ve Beyaz Saray şimdiye kadar bir çözüm üretebilmiş değil. Demokratlar ve Beyaz Saray arasındaki görüşmeler çıkmaza girmiş durumda. Beyaz Saray yetkililerine göre sorunun nedenlerinden biri yönetimdeki üst düzey yetkililerle Kongre’deki Demokratlar arasındaki kopukluk. Birçok federal programla ilgili bütçenin süresi Eylül ayının sonunda doluyor. Bu da hükümetin kapanmasını önlemek için ayrı bir bütçe anlaşması yapılmasını gerektiriyor. Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yle ve aralarında Beyaz Saray genel sekreteri Mick Mulvaney’in de bulunduğu Cumhuriyetçi liderlerle bir çözüm bulmak amacıyla bu hafta görüştü. Pelosi federal borç sınırında bir artışın ancak daha geniş, iki senelik bir bütçe anlaşmasının parçası olması gerektiği konusunda ısrarcı. Senato’nun önde gelen Cumhuriyetçileri de aynı görüşte ancak Kongre üyelerinin ve yönetimin Ağustos ayındaki yıllık izin dönemine kadar bir anlaşmaya varıp varamayacağı belli değil.

New York Times gazetesi yasa dışı göçmenlere yönelik üke genelinde yapılacak kitlesel tutuklamaların Pazar gününden itibaren başlayacağını yazıyor. Gazete eski ve mevcut İç Güvenlik Bakanlığı çalışanlarına dayandırdığı haberinde Göç ve Sınır Muhafaza tarafından yapılacak baskınların tamamlayıcı sınır dışı uygulamasıyla da destekleneceğini belirtiyor. Yetkililer hedef aldıkları göçmenler dışındaki belgesizleri de baskınlar sırasında gözaltına alabilecek. Aile üyelerinin Teksas ve Pennsylvania’daki gözaltı merkezlerinde bir arada tutulmaları planlanıyor. Ancak yer kısıtlamaları nedeniyle bazı göçmenlerin seyahat belgeleri tamamlanana kadar otel odalarında kalmaları da gerekebilir. Yetkililer plan kapsamında hakkında sınırdışı emir çıkan ancak ülkede yasa dışı şekilde yaşamaya devam eden en az 2 bin kişiyi hedef alıyor. Operasyonun en az 10 büyük kentte yapılması bekleniyor. Ancak habere göre Başkan Trump’ın göçmenlerin ABD’nin güney sınırına akın etmesini önleme çabalarının bir parçası olarak desteklediği planın başarıya ulaşıp ulşamayacağı soru işaretleri yaratıyor. Bunun nedenlerinden biri baskınların yapılacağı haberinin çıkmasının ardından göçmen topluluklar içinde gözaltılardan kaçınma yöntemlerinin hızla kulaktan kulağa yayılmış olması. Göçmenler kapılarını açmayı reddederse göç yetkililerinin zorla evlere grime yetkisi olmadığından elleri kolları bağlı kalıyor. Göç avukatları da ailelerin göçmenlik davalarını yeniden açma başvurusu yapmak için hazırlık yapıyor. Bu da ABD’den sınırdışı edilmelerini tamamen önlemese de geciktirecek yöntemlerden biri olarak görülüyor.