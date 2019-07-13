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11 Temmuz Kuzey Ege fırtınası güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 22:18 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, 11 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında meydana gelen ve Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınanın şiddeti, ortaya çıkan güvenlik kamerası ile gözler önüne serildi.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, 11 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında meydana gelen ve Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınanın şiddeti, ortaya çıkan güvenlik kamerası ile gözler önüne serildi.

Kuzey Ege sahillerinde 11 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında yağışla birlikte kuvvetli fırtına etkili oldu. Başta Ayvalık ilçesi olmak üzere, Burhaniye'nin Ören Mahallesi ile Edremit'in Akçay, Güre ve Altınoluk sahillerindeki işletmeler, fırtınadan olumsuz etkilendi. Denize cephesi olan iş yerlerinin vitrin camlarının kırıldığı fırtınada ağaçlar yerinden sökülürken, sahil bölgesindeki bazı işletmelerin tenteleri, şemsiye ve şezlongları uçtu.

Fırtınanın ardından, Ayvalık'ta iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan fırtınanın görüntüleri ortaya çıktı. İş yerinin camlarını kırarak içeriye dolan yağmurla karışık fırtına vitrinleri yere düşürdüğü, masaları yerinden oynattığı anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. İşletmeci Bora Erdoğan, "Fırtına olduğu gece saat 01.30'da evdeydim. 10 dakika sonra bizi aradılar, 'Camlarınız patladı' diye. Yarım saat sonra geldik ve şok olduk. Fırtına kuvvetiyle bir camdan giriyor ve tepip geri çıkıyor. Gözlük ve cam olarak tahminen 20-30 bin TL civarı hasarımız var. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Kırılan cam 10 milim temperli camdı. Camı takmaya gelen firma yetkilileri bile şaşırdı. Yalnız o kadar etkili bir fırtınada dış duvardaki çiviye asılı nazar boncuğu ise sapasağlam duruyordu" dedi.

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