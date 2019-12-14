11 ülkeden 3 bin 523 başvuru yapılan film festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından 6’ncısı düzenlenen ‘Uluslararası Kanatlı Denizatı Film Festivali’ 5 gün süren çeşitli etkinliklerin sonunda ödül töreniyle kapanış gerçekleştirildi. 11 ülkeden 3 bin 523 başvurunun yapıldığı festivalde ödüller sahiplerini buldu.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ‘6. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Film Festivali’ ödül töreni geniş katılımla gerçekleşti. Ödül törenine Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, akademisyenler, kısa film oyuncu ve yönetmenleri, festival yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. 11 ülkeden 3 bin 523 başvurunun olduğu festivalde; Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri olmak üzere 3 dalda filmler birbiriyle yarıştı. Kokteyl eşliğinde müzik dinletisi ile başlayan festivalde 21 kategoride ödül almaya hak kazananlara ödülleri ve plaketleri teslim edildi.

“Uşak’ı ve üniversitemizi dünyaya tanıtıyoruz”

Bu tür uluslararası etkinliklerin, kentin ve üniversitenin tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Savaş, “Burada kısa film yarışması bizim için son derece önemli, bu yıl 6’ncısını yapıyoruz Ben geldiğimden beri bu ikincisi oldu ve her yıl da gelişerek devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden başvurular oldu. Değişik filmler geldi. Hem Türkiye’den hem de Türkiye’nin dışından değişik ülkelerden yapımcılar, jüri üyeleri gelmiş oldu. Böylelikle Uşak’ımızı ve üniversitemizi hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmış olduk. Bu anlamda son derece önemli bir şey” diye konuştu.