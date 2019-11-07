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11. Uluslararası Antalya Olimpiyatlarında Afgan-Türk okullarına 5 altın madalya

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:15 | Son Güncelleme

11. Uluslararası Antalya Olimpiyatlarında Afgan-Türk okullarına 5 altın madalya

KABİL (AA) - Geçen hafta Antalya'da düzenlenen "11. Uluslararası Antalya Olimpiyatları"nda 5 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya elde eden Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk okulları öğrencileri, ülkelerinde coşkuyla karşılandı.

Afgan-Türk Maarif Okulları Uluslararası Kabil Kız Lisesi'nde düzenlenen karşılama törenine, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Kabil Eğitim Müdürü Ahmad Zamir Guvara, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot, 13 ülkeden bin 100 yarışmacının katıldığı olimpiyatlarda, Afgan-Türk Maarif Okullarının gerek bireysel gerekse takım olarak büyük başarı elde ettiğini söyledi.

Antalya'da 27 Ekim-3 Kasım'da düzenlenen olimpiyatlarda, özellikle Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Erkek Lisesi öğrencisi Nasibullah Ender'in İngilizce, Türkçe ve matematik branşlarında kazandığı 3 altın madalya ile dikkatleri üzerine çektiğini ifade eden Voyvot, öğrencilerin İngilizce ve Türkçe branşlarında takım halinde birinci olarak iki alanda da birincilik kupasının sahibi olduklarını belirtti.

Voyvot, Afgan-Türk Maarif Okulları yönetimi olarak Afganistan gençliğinin en mükemmel şekilde yetişmeleri ve hayata hazır olabilmeleri için her türlü imkanın seferber edildiğinin bilinmesini istediklerini vurguladı.

Bu okullarda eğitim öğretime başlamalarının üzerinden çok az bir zaman geçmesine rağmen üst üste başarılar yaşamalarının bir tesadüf olmadığına işaret eden Voyvot, "İşinin ehli idarecilerin, Türk, Afgan ve yabancı öğretmenlerin kılavuzluğunda bu başarılar artarak devam edecektir." dedi.

Kabil Eğitim Müdürü Guvara, Afganistan Eğitim Bakanlığının Afgan-Türk Maarif Okullarına her türlü desteği verdiğini ve bundan sonra da vereceğini kaydetti.

Guvara, Afganistan'a madalya kazandıran Afgan-Türk Maarif Okulları öğrencilerinin, Afganistan halkının iftiharı olduğunu aktararak, bu konuda emeği geçen tüm Afgan-Türk Maarif Okulları ailesine teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından madalya kazanan öğrencilere takdir belgesi takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
"11. Uluslararası Antalya Olimpiyatları" Afganistan

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