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11. Uluslararası Bisiklet Şenliği, Pazar günü yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

Edirne’de Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında, 9 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ’11.

11. Uluslararası Bisiklet Şenliği, Pazar günü yapılacak

Edirne’de Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında, 9 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ’11. Uluslararası Bisiklet Şenliği ve Avrupa Günü’ etkinliği dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Her yıl 9 Mayıs’ta kutlanan Avrupa Günü etkinliği kapsamında Edirne’de geleneksel hale gelen “Uluslararası Bisiklet Şenliği ve Avrupa Günü” düzenlenecek. Bu yıl 11’incisi düzenlenecek etkinliğe Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’dan yaklaşık 500 bisiklet severin katılması bekleniyor. Etkinlikle ilgili Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ETSO Başkan Yardımcısı Yener İşbilir, Edirne Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Orkun Akman ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı katıldı.

"Edirne’de bisiklet yollarıyla ilgili sıkıntılarımız var"
Edirne’nin bir turizm kenti olarak ön plana çıkmaya devam ettiğini ve bu noktada bisiklet turizminin de geliştirilmesi gerektiğini söyleyen ETSO Başkan Yardımcısı İşbilir, "Bu günlerin dışında düzenlenen çeşitli etkinlikler var. Fakat Edirne’de bisiklet yollarıyla ilgili sıkıntılarımız var. Bisiklet yollarıyla ilgili hala doğru düzgün bir çalışma yapılmış değil. Edirne için bu durum çok önemli. Lüleburgaz bu konuda oldukça iyi çalışıyor. Bisiklet tesisleri var. Bisiklet sürmenin öğretildiği bir alan yapılmış. Kendi içlerinde bisiklet yollarıyla ilgili çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Burada biraz belediyeye iş düşüyor. Tabii trafikte çok önemli, Edirne’de yayalara yol vermeye başladık fakat bisikletliye aynı özen gösterilmiyor. Edirne’de en sağdan gitsek de üstümüze sürdükleri dahi oluyor. Bu konuda da biraz dertliyiz. Edirne’de bisiklet sürmek artık zor bir eylem olmaya başladı. Hem sürücülerin hem de halkın bisikletliye olan bakış açısı değişmesi gerekiyor” dedi.

“500’ün üstünde katılımcı bekliyoruz”
Bu yıl önceki yıllara göre daha yüksek bir katılım beklediklerini dile getiren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı da “Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan’dan, Türk bisikletlilerinde katılımıyla sayımızın yaklaşık 500-600 kişiyi bulacağını düşünüyoruz. Tüm Türkiye’de bu yıl 9 Mayıs iftar yemekleriyle kutlanıyor. Fakat Edirne bundan muaf tutuluyor. Çünkü Edirne’de 11 yıldır Avrupa Birliğinin arzuladığı temaya katkı yapan bir etkinlik var. Avrupa Birliğinin çok önem verdiği ‘Akıllı Hareketlilik’ temasına 11 yıldır katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Edirne’nin bu yıl böyle bir farkı var” diye konuştu.

“Bisiklet turizmine dikkat çekmeyi hedefliyoruz”
Edirne Doğa Sporları Derneği Başkanı Orkun Akman da dernek olarak 11 yıldır organizasyona destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Akman, “Bu tür organizasyonlar her ne kadar spor organizasyonu gibi görünse de bunlar şehrin tanıtımına ve turizmine çok büyük katkılar sağlıyor. Dolayısıyla bizim Pazar günü yapacağımız etkinlikle Edirne bisiklet turizmine dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Edirne turizm kenti olma yolunda ve o kadar çok turistik faaliyetin bir arada yapılabildiği bir şehir ki. Hafta sonu gerçekleştireceğimiz bisiklet etkinliğimizle de bisiklet turizminin de yapılabileceğini göstermiş olacağız. Fakat bisiklet yolları konusunda sıkıntılarımız oldukça büyük. Edirne gibi coğrafi anlamda bu spora bu kadar elverişli bir şehrin bisiklet yolları konusunda çok daha ileri düzeyde olması gerektiğine inanıyorum” dedi.
Edirne’de 9 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlik Karaağaç Mahallesi girişinde bulunan Değirmen’in önünden saat 13.00’da başlayacak.

11. Uluslararası Bisiklet Şenliği, Pazar günü yapılacak

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