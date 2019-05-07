11. Uluslararası Bisiklet Şenliği, Pazar günü yapılacak

Edirne’de Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında, 9 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ’11. Uluslararası Bisiklet Şenliği ve Avrupa Günü’ etkinliği dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Her yıl 9 Mayıs’ta kutlanan Avrupa Günü etkinliği kapsamında Edirne’de geleneksel hale gelen “Uluslararası Bisiklet Şenliği ve Avrupa Günü” düzenlenecek. Bu yıl 11’incisi düzenlenecek etkinliğe Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’dan yaklaşık 500 bisiklet severin katılması bekleniyor. Etkinlikle ilgili Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ETSO Başkan Yardımcısı Yener İşbilir, Edirne Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Orkun Akman ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı katıldı.

"Edirne’de bisiklet yollarıyla ilgili sıkıntılarımız var"

Edirne’nin bir turizm kenti olarak ön plana çıkmaya devam ettiğini ve bu noktada bisiklet turizminin de geliştirilmesi gerektiğini söyleyen ETSO Başkan Yardımcısı İşbilir, "Bu günlerin dışında düzenlenen çeşitli etkinlikler var. Fakat Edirne’de bisiklet yollarıyla ilgili sıkıntılarımız var. Bisiklet yollarıyla ilgili hala doğru düzgün bir çalışma yapılmış değil. Edirne için bu durum çok önemli. Lüleburgaz bu konuda oldukça iyi çalışıyor. Bisiklet tesisleri var. Bisiklet sürmenin öğretildiği bir alan yapılmış. Kendi içlerinde bisiklet yollarıyla ilgili çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Burada biraz belediyeye iş düşüyor. Tabii trafikte çok önemli, Edirne’de yayalara yol vermeye başladık fakat bisikletliye aynı özen gösterilmiyor. Edirne’de en sağdan gitsek de üstümüze sürdükleri dahi oluyor. Bu konuda da biraz dertliyiz. Edirne’de bisiklet sürmek artık zor bir eylem olmaya başladı. Hem sürücülerin hem de halkın bisikletliye olan bakış açısı değişmesi gerekiyor” dedi.