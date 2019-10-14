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11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bu yıl 11.’si düzenlenecek olan “Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” 16-18 Ekim tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde yapılacak.Sempozyuma, Türk Cumhuriyetlerinden ve birçok farklı ülkeden 300 katılımcı iştirak edecek.

11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Bu yıl 11.’si düzenlenecek olan “Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” 16-18 Ekim tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde yapılacak.
Sempozyuma, Türk Cumhuriyetlerinden ve birçok farklı ülkeden 300 katılımcı iştirak edecek. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin başlangıç tarihi 19 Mayıs 1919’un 100. yılı münasebetiyle ayrı bir önemi bulunan sempozyum, OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Şen başkanlığında ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mediha Mangır’ın yardımcılığında hazırlandı.
Türkçenin en önemli dil yadigârlarından Dede Korkut’un keşfedilen 3. nüshasının öyküsü de katılımcılarla paylaşılacak
Prof. Dr. M. Fuat Köprülü’nün “Terazinin bir kefesine Türk edebiyatının tümünü, diğer kefesine de Dede Korkut’u koysanız yine de Dede Korkut ağır basar” tespitinde bulunduğu Türklüğün büyük ve önemli eseri olan Dede Korkut’un 3. nüshası, 2018 yılının Aralık ayında bulundu. İran’ın Türkmensahra bölgesindeki Günbed şehrinde yaşayan Türkmen aydını Vali Mohammed Hoca’nın da eserin bulunuş hikâyesini anlatacağı sempozyuma; Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Leyla Karahan, Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy gibi Türkoloji alanına önemli katkıları bulunan birçok değerli bilim insanı teşrif edecek.

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