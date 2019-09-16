11. Uluslararası Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu

Agos gazetesinin 2007’de suikasta kurban giden genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in anısına her yıl doğum günü olan 15 Eylül'de verilen Uluslararası Hrant Dink Ödülleri bu yıl 11'nci kez sahiplerini buldu. Ödül, ırkçılık, ayrımcılık ve şiddetten arınmış bir dünya için çalışan, barış dilini kullanan ve insanlara umut ve ilham verenleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Her yıl biri Türkiye biri yurtdışından iki kişi, grup ya da kuruma verilen ödülün bu yılki sahipleri Türkiye'den Nebahat Akkoç ile Hindistan'dan Agnes Kharshiing oldu. Kavala'ya alkış İstanbul'daki Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende açılış konuşmasını Hrant Dink Vakfı Danışma Kurulu üyesi İbrahim Betil yaptı. "İfade özgürlüğü, gazetecilik suç mudur? Düşüncelerinden, yazdıklarından ya da söylemlerinden dolayı yıllardır cezaevlerinde uzun gözaltı, tutukluluk sürelerine maruz bırakılan insanlar yüzlerce gazeteci, akademisyen, avukat, öğretmen, sanatçı, insan savunucuları var. Neden?" diyen Betil'in, "Kültürel çeşitlilik ve insan haklarına yönelik pek çok projeyi hayata geçirmiş olan Anadolu Kültür Derneği kurucusu Osman Kavala'nın suçu nedir?" sorusu üzerine salondan alkışlar yükseldi.

Her sene "geleceğe dair umudu arttıranların" anıldığı "Işıklar" kategorisi içinde bu yıl, İstanbul Havalimanı inşaatındaki kötü çalışma koşullarına karşı mücadele eden işçiler, iklim krizini durdurmak için okul grevine çıkan 16 yaşındaki İsveçli Greta, her iki yakadan çocukların oynayabilmesi için ABD-Meksika sınırına tahterevalli inşa eden mimarlar ve Sudan'daki halk isyanına öncülük eden kadınlar gibi dünyanın dört bir yanından kişiler ve kurumlar yer aldı. "Birlikte çok şey başarabiliriz" Bu yılki ödülün sahiplerinden Kharshing, Hindistan'da özellikle kadınların uğradığı hak ihlallerini ortaya çıkarmasıyla, çevre ve tarım politikalarının değiştirilmesi ve yoksullukla mücadele için gösterdiği çabayla ve ülkesindeki yasa dışı madencilik faaliyetlerini duyurmak için verdiği çabayla biliniyor. Ödülünü insan hakları savunucusu Emman-Sinclair-Webb ile geçen yılın Hrant Dink Ödülü sahibi Murat Çelikkan'dan alan Kharshiing, konuşmasında gücü elinde bulunduranların özellikle savunmasız insanları hedef aldığına dikkat çekerek, "Artık insanlar konuşmalı. İhtiyaç sahiplerine, kendini savunamayan insanlara destek olmalı. Onlara en temel insan hakları elinden alındığında yardım etmeli. Böylece insanlık nefreti yenebilir. Birlikte çok şeyi başarabiliriz. Çocukların korkuyla değil sevgiyle dolduğu dünyaya barışı getirmeye önayak olabiliriz" diye konuştu.