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11. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 21:40 | Son Güncelleme

Festivale 350 dansçı katıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali başladı.

Marmaris Belediyesinin katkılarıyla Bursa Gala Kültür Sanat Organizasyonu tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Bulgaristan, Arjantin ve KKTC'den 350 dansçı katıldı.

Marmaris Perküsyon Grubu'ndaki down sendromlu çocukların gösterileri alkış aldı.

Bursa Gala Kültür Sanat Organizasyonu Genel Koordinatörü Selçuk Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında başladıkları ve yılda iki kez gerçekleştirdikleri festivali uzun yıllar yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Festival hakkında bilgiler veren Yıldız, "Bu sene festivalimize Özbekistan, Bulgaristan, Arjantin, KKTC ve Türkiye'den dans grupları katılıyor. Marmaris'ten de perküsyon grubumuz festivalde. Festivalimiz ülkemizin turizmine, ticaretine ve tanıtımına katkıda bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda daha da fazla ülkeden katılım bekliyoruz." diye konuştu.

Festival, pazar günü 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenecek gala gösterisiyle sona erecek.

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