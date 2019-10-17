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"11. Uluslararası Sanat Günleri" Trabzon'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Trabzon Sanatevince düzenlenen, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Gürcistan, Rusya, KKTC ve İran'dan sanatçıların katıldığı "11'inci Uluslararası Sanat Günleri", 20 Ekim'e kadar sürecek - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "Bir toplum sanata ve sanatçıya ne kadar değer verirse, o toplumun hem ilerlemesi hem de gelişmesi onunla olur"

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Trabzon Sanatevi tarafından düzenlenen "11'inci Uluslararası Sanat Günleri" başladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Uluslararası Sanat Günleri"nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Trabzon'un bir sanat, kültür ve spor şehri olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şehirlere ruh verenin de geriye dönük geçmişi ve tarihi olduğunu ifade etti.

Vali Ustaoğlu, Trabzon'un da bu anlamda ön plana çıktığını işaret ederek, "Bir toplum sanata ve sanatçıya ne kadar değer verirse, o toplumun hem ilerlemesi hem de gelişmesi onunla olur." dedi.

Sanatın önemine dikkati çeken Ustaoğlu, etkinlik için emeği geçenleri de tebrik etti.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs de "Uluslararası Sanat Günleri" etkinliğinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Örs, futbol kimliği ile bilinen Trabzon'un, aynı zamanda bir kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

Program kapsamında kentte çok değerli sanatçıların ağırlanacağını belirten Hüseyin Örs, "Trabzon'un 150'den fazla sadece Türkiye değil dünya çapında ressamı ve plastik sanatlarda yetişmiş sanatçıları var. Trabzon o yüzden aynı zamanda bir sanat şehridir, kültür şehridir. " diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzon'un çok köklü bir tarihe sahip olduğunu anlattı.

Trabzon'da kültüre ve sanata dair çok önemli işlere imza atma kararlılığında olduklarını aktaran Zorluoğlu, "İnşallah bundan sonra daha büyük organizasyonlarla şehrimizde festivallerin, tiyatronun, sinemanın ve diğer sanatların da aktif şekilde icra edildiği birçok organizasyonu birlikte planlayacağız ve yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un uluslararası düzeyde birçok organizasyona ev sahipliği yapabilecek kabiliyette olduğunu vurguladı.

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç'ın programın önemi ve detayları hakkında bilgilendirmede bulunduğu etkinlikte, konuşmaların ardından katılımcılar tarafından fotoğraf ve resim sergilerinin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Gürcistan, Rusya, KKTC ve İran'dan sanatçıların katıldığı etkinlik kapsamında, sergi, dinleti, söyleşi, imza günü, film gösterimi, konser gibi programlar organize edilecek.

Etkinlik, 20 Ekim'de sona erecek.

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