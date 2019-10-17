"11. Uluslararası Sanat Günleri" Trabzon'da başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Trabzon Sanatevi tarafından düzenlenen "11'inci Uluslararası Sanat Günleri" başladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Uluslararası Sanat Günleri"nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Trabzon'un bir sanat, kültür ve spor şehri olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şehirlere ruh verenin de geriye dönük geçmişi ve tarihi olduğunu ifade etti.

Vali Ustaoğlu, Trabzon'un da bu anlamda ön plana çıktığını işaret ederek, "Bir toplum sanata ve sanatçıya ne kadar değer verirse, o toplumun hem ilerlemesi hem de gelişmesi onunla olur." dedi.

Sanatın önemine dikkati çeken Ustaoğlu, etkinlik için emeği geçenleri de tebrik etti.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs de "Uluslararası Sanat Günleri" etkinliğinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Örs, futbol kimliği ile bilinen Trabzon'un, aynı zamanda bir kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

Program kapsamında kentte çok değerli sanatçıların ağırlanacağını belirten Hüseyin Örs, "Trabzon'un 150'den fazla sadece Türkiye değil dünya çapında ressamı ve plastik sanatlarda yetişmiş sanatçıları var. Trabzon o yüzden aynı zamanda bir sanat şehridir, kültür şehridir. " diye konuştu.