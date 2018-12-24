"11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - TRT tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne başvurular başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yarışma, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 79 ülkeden 624 belgesel filmin katıldığı "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne 2019 yılında da yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılımın gerçekleşmesi bekleniyor.

Son başvuru tarihi 25 Ocak 2019 olarak belirlenen yarışmanın ön eleme sonuçları ise 8 Mart 2019'da açıklanacak.

Finale kalan filmler, 25-30 Nisan 2019 tarihleri arasında, yönetmenlerinin de katılımıyla ücretsiz olarak gösterilecek.

Gösterimlerle eş zamanlı yapılacak seçici kurul değerlendirmeleri sonrasında ödül töreni, 29 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek.