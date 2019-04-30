"11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - TRT tarafından amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla bu yıl 11.'si düzenlenen "Uluslararası TRT Belgesel Günleri" sona erdi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törende, farklı kategorilerdeki ödüller sahiplerini buldu.

Törende bir konuşma yapan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Buraya çıkıp ödül alırken bu sevinci yaşayan, duygulanan, teşekkür eden arkadaşların gözlerindeki sevinci mutluluğu ve heyecanı gördükçe ne kadar özel bir iş yapmış olduğumuzu daha iyi anlıyorum." dedi.i.

- 4 farklı kategoride 12 ödül

"11. Uluslararası TRT Belgesel Günleri"nin "Ulusal Profesyonel Kategori"sinde "En İyi Film Ödülü"nü "Kimsesizler Oteli" adlı filmiyle Rıdvan Karaman, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü"nü "Dişçinin Korkusu" filmiyle Murat Erün, "Üçüncülük Ödülü"nü de "Diş Ağrısı" filmiyle Özer Kesemen aldı.

"Uluslararası Kategori"de de Alessandro Cassigoli ve Casey Kauffman, "Kelebek" adlı belgeseliyle "En İyi Film Ödülü"ne, Joost Vandebrug "Bruce Lee ve Haydut" belgesiyle "Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü'ne, Chris Martin "Son Anda" ve Luke Lorentzen "Gece Yarısı Ailesi" belgeseliyle "Üçüncülük Ödülü"ne layık görüldü.