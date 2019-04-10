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11 yaşında 111 kilo

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Hatay'da, 11 yaşında 111 kilo ağırlığa ulaşan Medine Serin, fazla kilolarından kurtulup yaşıtlarıyla oynamak, gezmek ve rahatça okula gitmek istiyor - Medine Serin: - "Sürekli yemek yiyorum. Kendime engel olamıyorum. Bana yardım edilmesini bekliyorum" - Anne Emine Kalburcu: - "Ne kızıma ne de kendime yardımcı olamıyorum"

SALİM TAŞ - Hatay'da 11 yaşında 111 kilo ağırlığa ulaşan Medine Serin, fazla kilolarından kurtulmak için yardım elinin uzatılmasını bekliyor.

Antakya'da 130 kilo ağırlığında olan annesi Emine Kalburcu ile kiraladıkları evde yaşayan 11 yaşındaki Medine Serin, şeker, astım ve karaciğer yağlanması hastalıklarıyla mücadele ederken kullandığı ilaçların etkisi ve obezite nedeniyle 111 kiloya ulaştı.

Bir taraftan aşırı kiloları, bir taraftan hastalıklarıyla mücadele eden Serin, fazla kilolarından kurtulup yaşıtlarıyla oynamak, gezmek, mağazaların çocuk reyonundan kıyafet alabilmek ve rahatça okula gitmek istiyor.

Kendisine uzanacak yardım eli sayesinde zayıflayacağı günlere kavuşmanın hayalini kuran Medine Serin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürekli açlık hissi duyduğunu ve gün geçtikçe kilo almayı sürdürdüğünü söyledi.

Zayıflayabilmek için annesiyle Hatay'da hastaneye gittiklerini ancak buradaki doktorların kendilerine tedavilerinin Adana'da yapılabileceğini söylediğini anlatan Serin, maddi sıkıntılardan dolayı Adana'ya da gidemediklerini ifade etti.

Hastalığına çare bulunmasını isteyen Medine, şöyle konuştu:

"Ben zayıflamak ve evde kendi işlerimi yapmak istiyorum. Arkadaşlarım gibi gezip tozmak, oynamak istiyorum. Giyim mağazalarına girdiğimde çocuk reyonlarından kıyafetlerimi seçmek istiyorum. Geceleri rahat uyuyamıyorum. 2-3 yastığı üst üste koyarak uyuyorum. Okulda herkes benimle dalga geçiyor, kimse yanıma gelmiyor. Arkadaşlarım bana bakarak gülüyorlar. Kilolu olduğum için benimle arkadaş olmak istemiyorlar. Arkadaş ortamım hiç yok. Evden dışarı çıkmak istiyorum ama utancımdan ve korkumdan çıkamıyorum. Okuldaki sıramda kimse yanımda oturmuyor. Ben de arkadaşlarım olsun, benimle oynasın istiyorum. Merdiven çıkamıyorum hemen nefesim daralıyor. Sürekli yemek yiyorum. Kendime engel olamıyorum. Bana yardım edilmesini bekliyorum."

- Kızının zayıflayıp mutlu olduğunu görmek istiyor

Şeker, tansiyon ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklarla mücadele eden 130 kilo ağırlığındaki anne Emine Kalburcu da kendisinin de tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kendisinin ve kızının kiloları nedeniyle dışarı çıkamadıklarını ve komşularının yardımı olmadan ev işlerini dahi yapmadıklarını kaydeden Kalburcu, "Eşimden ayrı olduğum için maddi sıkıntı da yaşıyoruz. Ne kızıma ne de kendime yardımcı olabiliyorum. Yardım bekliyoruz. Kızım okula gitmek istemediğinde çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Kalburcu, özellikle kızının tedavi olup zayıflaması için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediklerine değinerek, "Kızımın zayıflayıp mutlu olduğunu görmek en büyük isteğim." dedi.

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