11 yaşında başlayan tecavüzün hesabını sonra sormaya geldi (2)

'ADALETİN GEÇ DE OLSA TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUZ'

Antalya'nın Serik ilçesinde yanında çalıştığı kişinin kendisine 11 yaşından itibaren tecavüz ettiğini, 15 yaşında istismarın ardından bir çocuk dünyaya getirdikten sonra Almanya'ya yerleştiğini belirten S.B.'nin (43) avukatı Ahmet Kuş, davanın temyizi için Yargıtay'a başvurduklarını söyledi.

Müvekkilinin birçok hak kaybına uğradığını belirten Ahmet Kuş, "Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17/10/1992 tarih 1992/181 E. - 1992/261 K. Sayılı kararının hukuka aykırı olmasına rağmen mağdure, vekil tutamadığı ve kendisine vekil tayin edilmediği için müvekkilimin herhangi bir kanun yoluna başvurma imkanı olmamış ve ilgili karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Dosya kapsamına baktığımızda mağdure ve tanıkların beyanları esas alınmadan karar verildiğini görmekteyiz. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, re'sen araştırma ilkesini görmezden gelerek ilk celsede tanıkların dinlenmesinden vazgeçmesi bir yana dosyadan bihaber iddia makamının ilk celsede mütalaa okuması da bir hukuk skandalıdır. 1992 yılı itibariyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Mülga) birçok hak kayıplarına neden olmuştur. En somut örneği ise müvekkilim Songül Hanım'dır. Adaletin geç de olsa tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.

