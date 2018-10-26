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11 yaşında kanser oldu, bacağını aldılar! Şimdi markaların peşinden koştuğu bir model

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

11 yaşında kanser oldu, bacağını aldılar, çok sevdiği kahverengi saçlarına veda etmek zorunda kaldı. Küçük yaşında kemik kanseriyle savaşmak zorunda kalan Tessa Snyder, tüm bu zorlukların üstesinden geldi.

Gördüğü tedavi sonrası kanseri yenen ve yoluna devam eden Tessa, hayatını bambaşka bir noktaya getirdi. 20 yıl sonra bambaşka biri olarak dünyaya bakan güzel kadın, artık 29 yaşında ve modellik yapıyor.

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Tessa Snyder 11 yaşında kemik kanseriyle savaşmaya başladı. Daha çocuk yaşta sağ bacağını kanser sebebiyle kaybetti.
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The Sun'ın haberine göre 29 Eylül 2000 yılında hayatta kalma şansını artırmak için ameliyat oldu. Uzun kahverengi çok sevdiği saçlarıyla da vedalaşmak zorunda kaldı.
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Agresif kemoterapi sonrası ise 2001'de kanserden kurtuldu. Neredeyse 20 yıl sonra markaların peşinden koştuğu bir manken haline geldi.
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Snyder kendisini her zamankinden daha güzel ve seksi hissettiğini ifade ediyor. Snyder protezini tamamen kabul etmesinin neredeyse 20 yılını bulduğunu belirtirken, ilk başlarda çok acı çektiğini de ifade etti.
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Şimdi kocası Casey ve iki oğluyla birlikte yaşayan Snyder, o dönemden bahsederken, yemek yiyemediğine sosyal hayatının olmadığına ve sürekli hastanede kaldığına da değiniyor.
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Snyder geçmişteki kendisine teşekkür ederek şunları söylüyor; 'Pes etmediğin için teşekkürler.'
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Tessa Snyder kanser model

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