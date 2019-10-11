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11 yaşında terörün hedefi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde evinin önünde teröristlerin attığı roketin isabet etmesi neticesi şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurladı.Teröristlerin roketli saldırısında hayatını kaybeden 6.

11 yaşında terörün hedefi oldu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde evinin önünde teröristlerin attığı roketin isabet etmesi neticesi şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurladı.
Teröristlerin roketli saldırısında hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi Elif Terim için Özbek Mahallesi’nde bulunan camide tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in yanı sıra ailesi, sevenleri, komutanlar ile protokol üyeleri katıldı. Törende konuşan Vali Erin, "Tehdit ve zorbalığı dünyada en iyi uygulayan örgütlerden biri olan PKK’nın yüzünü bir kez daha gördük. Mehmetçiğimiz büyük bir titizlik ile operasyonu yürütüyor. 4 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Geleceğe umutla bakan kardeşimizi ebediyete uğurluyoruz. TSK, iki ilçemize atılan roketler sonrasında, hızlı bir şekilde buldukları terör yuvalarını imha etti. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.
Baba İbrahim Halil ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namazın ardından 11 yaşındaki Elif’in cenazesi askerlerin omzunda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.

11 yaşında terörün hedefi oldu

11 yaşında terörün hedefi oldu

11 yaşında terörün hedefi oldu

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