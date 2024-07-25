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11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör, oyun oynayan çocukların arasında daldı: 2 ölü, 2 yaralı

25.07.2024 00:33
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör, yol kenarında oyun oynayan çocukların arasına daldı. Feci kazada 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı. Traktörü kullanan çocuk gözaltına alındı.

11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör, oyun oynayan çocukların arasında daldı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çatyol mevkiinde seyir halinde olan K.A. (11 ) yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı.

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2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Araç bir evin duvarına çarparak durabilirken, feci kazada 4 çocuk yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ada Yıldırım (7) ve Zelal Yıldırım (11) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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11 YAŞINDAKİ TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ ÇOCUK GÖZALTINDA

Çocukların vefat ettiği haberini alan yakınları hastane acil servislerinde sinir krizi geçirirken, polis güvenlik önlemi aldı. İki çocuğun cenazeleri, hastanelerdeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaralı G.Ş. (7) ve A.K. (7) adlı çocuklar ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Araç sürücünün gözlem altına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya traktör kaza
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