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11 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 22:09 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşları küçük 4 arkadaşın av macerasında 11 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.Olay, Adapazarı Büyük Hataplı Mahallesinde meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşları küçük 4 arkadaşın av macerasında 11 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.
Olay, Adapazarı Büyük Hataplı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki M.A.E., dedesine ait ruhsatsız av tüfeğini alarak yaşları 10 ve 11 olan üç çocukla birlikte avlanmaya gitti. Çocuklar bir süre sonra dönmek için yola çıkarken M.A.E’nin elinde bulunan av tüfeği, henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar 11 yaşındaki Ebubekir Fidan’a isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, vatandaşlar tarafından haber verilen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ebubekir Fidan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Şüpheli M.A.E. ise gözaltına alındı.

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