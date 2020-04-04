11 yaşındaki çocuk 'çalışmak için sokağa çıktım' dedi! Belediye ve kaymakamlık devreye girdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yayınlanan genelge ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkması geçici süre ile yasaklandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokakta tartıcılık yaparak evine katkıda bulunmak isteyen Yılmaz Yaysit ise yasaktan habersiz olarak dışarı çıktı. Bu sırada bir gazeteci Yayasit'e neden sokakta olduğunu sordu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen küçük çocuk gözyaşları içinde evinin yolunu tuttu. Görüntüleri izleyen binlerce kişi telefona sarılarak küçük çocuğa ve ailesine ulaşmaya çalıştı.

Elindeki tartı aletiyle para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yılmaz'ın yasağı öğrendiği an kameralara işte böyle yansıdı.

BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin yayılmasının ardından İlçe Kaymakamlığı ve Belediye harekete geçerek Yaysit ailesine ulaştı. Aileyi gıda ve nakit para yardımında bulunulması talimatı veren Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın aileye yardım ederek küçük Yılmaz'ın tekrar sokakta çalışmaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.