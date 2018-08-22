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11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 20:51 | Son Güncelleme

AKSARAY'da bir markette yardım ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu 11 yaşındaki Ahmet El Hamut, sağ kolunu kıyma makinasına kaptırdı.

11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY'da bir markette yardım ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu 11 yaşındaki Ahmet El Hamut, sağ kolunu kıyma makinasına kaptırdı. Ambulansla götürüldüğü hastanede AFAD ve itfaiye görevlilerinin yardımıyla kolu kıyma makinesinden kurtarılıp ameliyata alınan Hamut'un, bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazının kopduğu belirtildi.
Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Kurtuluş Caddesi'nde bir markette meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle marketin önüne konulan kıyma makinasında çalışanlara yardım ettiği öne sürülen Suriyeli Ahmet Al Hamut, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ kolunu makinaya kaptırdı. Küçük cocuk acı içinde feryat ederken, diğer personel hemen çalışan makineyi durdurdu. Ardından sağlık, AFAD ve itfaiye ekibine haber verildi. Küçük çocuk kolunda makine ile hemen Aksaray Devlet Hastanesi'ne götürülürken AFAD ve itfaiye ekipleri de hastaneye geldi. Ekiplerin müdahalesi ile Hamut'u kolu sıkıştığı makineden çıkaralarak ameliyata alındı. Hamut'un bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazının kopduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı

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