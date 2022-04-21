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11 yaşındaki çocuk Filipinler’deki heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtuldu

21.04.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'deki Megi tropik fırtınasının neden olduğu ve 172 kişinin öldüğü heyelandan mucizevi bir kurtuluş yaşandı. 11 yaşındaki çocuk buzdolabının içine saklanarak heyelandan sağ olarak kurtulmayı başardı. Çocuğa arama-kurtarma ekipleri 20 saat sonra ulaştı. Yetkililer, ekipler çocuğa ulaştıklarında bir bacağının kırık fakat bilincinin yerinde olduğunu aktarırdı.

Filipinler’de etkili olan tropikal fırtına Megi, şiddetli yağışa ve toprak kaymalarına neden olmuş, ülkede 170’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Filipinler'in Leyte eyaletinde yer alan Baybay kentinde meydana gelen heyelanda evleri etkilenen 11 yaşındaki CJ Jasme adlı çocuk, felaketten buzdolabının içine saklanarak kurtuldu.

BUZDOLABININ İÇİNDE NEHİR KENARINDA BULUNDU

Arama-kurtarma ekiplerinin, 15 Nisan’da kentte yürüttüğü operasyonlar sırasında nehir kenarındaki bir buzdolabının içinde ulaştığı küçük çocuğun, yaklaşık 20 saat boyunca buzdolabının içinde olduğu tespit edildi.

İLK SÖZÜ "ACIKTIM" OLDU

Polis memuru Jonas Etis yaptığı açıklamada, çocuğun arama-kurtarma ekibine ilk söylediği şeyin “Acıktım” olduğunu aktardı.
Polis tarafından yapılan açıklamada ise, çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu belirtilerek, annesi ve küçük kardeşinin hala kayıp olduğu ve babasının toprak kaymasında hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis, çocuğun 13 yaşındaki erkek kardeşinin ise hayatta olduğuna inandıklarını aktardı.

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172 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filipinler’de etkili olan Megi tropikal fırtınası nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 172 kişi hayatını kaybederken, 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etti.

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Felaketlerin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (İHA)

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Filipinler
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