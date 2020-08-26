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11 yaşındaki çocuktan arkadaşına bıçaklı saldırı!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2020 20:43 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arkadaşı tarafından çıkan tartışmada sırtından bıçaklanan Tahir G. (11) tedavi altına alındı.

11 yaşındaki çocuktan arkadaşına bıçaklı saldırı!

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde aynı yaşta olan arkadaşlar İ.K. ile Tahir G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.K. yanında getirdiği bıçakla Tahir G.'yi sırtından bıçaklayarak kaçtı.

Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri Tahir G.'yi, Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaçan I.K. ise yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü götürüldü.

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