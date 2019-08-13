HABER

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 10:40 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili için ailesiyle birlikte Balıkesir’in Ayvalık ilçesine gelen 11 yaşındaki Atatuğra Karamanoğlu, bayram harçlıklarını ilçede beyin sapı kanseri rahatsızlığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Serdar Meşe’ye ulaştırılması amacıyla Şefkat Evleri Derneği’ne bağışladı.Kurban Bayramı’nı ailesiyle birlikte Ayvalık’taki yazlıklarında geçiren ve İstanbul Bahçelievler’de ikamet eden ilkokul 4.sınıf öğrencisi Atatuğra Karamanoğlu, babası Engin Karamanoğlu’nun kestiği kurbanı ilçedeki ihtiyaç sahibi insanların yardımına Hızır gibi yetişmesiyle bilinen Şefkat Evleri Derneği’ne bağışladı.

Kurban Bayramı tatili için ailesiyle birlikte Balıkesir’in Ayvalık ilçesine gelen 11 yaşındaki Atatuğra Karamanoğlu, bayram harçlıklarını ilçede beyin sapı kanseri rahatsızlığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Serdar Meşe’ye ulaştırılması amacıyla Şefkat Evleri Derneği’ne bağışladı.
Kurban Bayramı’nı ailesiyle birlikte Ayvalık’taki yazlıklarında geçiren ve İstanbul Bahçelievler’de ikamet eden ilkokul 4.sınıf öğrencisi Atatuğra Karamanoğlu, babası Engin Karamanoğlu’nun kestiği kurbanı ilçedeki ihtiyaç sahibi insanların yardımına Hızır gibi yetişmesiyle bilinen Şefkat Evleri Derneği’ne bağışladı. Babası ile kurbanı bağış yaparken, dernek başkanı Fatma Cavlı’nın dernek yöneticileriyle yaptığı sohbete tanık olan Atatuğra Karamanoğlu, ilçede 7 yaşındaki Serdar Meşe isimli bir çocuğun amansız bir hastalıkla boğuştuğunu öğrendi.
Çocuğun hikayesinden çok etkilenen minik Atatuğra, hiç tereddüt etmeden Kurban Bayramı’nda büyüklerinin elini öperek biriktirdiği 370 lirayı dernek başkanı Fatma Cavlı’ya uzatarak bu paranın hasta çocuğa ulaştırılmasını istedi. 11 yaşındaki minik çocuğun bu anlamlı hareketi bir anda başta dernek Başkanı Fatma Cavlı olmak üzere, babası Engin Karamanoğlu ve o sırada dernek binasında bulunanları duygulandırdı.
Bayram harçlıklarından topladığı paraların kendisi gibi bir çocuğu iyileştirecek olmasının çok büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Karamanoğlu, “Bu ülkede yaşayan herkesin birbirine yardımcı olmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de hiç tanımasam da hasta olan o arkadaşıma elimden geldiğince yardımcı olmak istedim” dedi.
Daha önce de okuldaki arkadaşlarıyla birlikte LÖSEV’e bağışta bulunduklarını kaydeden minik Atatuğra, bir canın yeniden hayata dönmesine katkıda bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.
Minik Atatuğra’nın babası Engin Karamanoğlu da, oğlunun koskocaman bir yüreğinin olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Oğlum fırsat buldukça ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışır. Bugün de kestiğimiz kurbanı bağışlamak için Ayvalık Şefkat Evleri Derneği’ne getirmiştik. Rahatsızlığı olan çocuğun var olduğunu duyunca oğlum bayram harçlıklarını bu çocuğun tedavisinde kullanılmak üzere bağışlamak istedi. Böyle bir düşüncesi olduğunu bana söyledi. Bizde seve seve oğlumun bu isteğini kabul ettik. Oğlumla gurur duyuyorum. Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin” dedi.
Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı ise yaptığı açıklamada, 11 yaşındaki minik Atatuğra’nın yaptığı hareketin kendisini son derece duygulandırdığını vurgulayarak, “Yaşı küçük olup da bu şekilde kanser hastalarına karşı bir çocuğun duyarlılık göstermesi beni son derece mutlu etti. İlk kez bir çocuk harçlığını getirerek, böylesi bir bağışta bulundu. Çok huzurluyum ve gerçekten çok umutluyum. Demek ki bizden sonra güzel bir nesil geliyor” diye konuştu.

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi

11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Korkunç bilanço belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Korkunç bilanço belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Örgüte Erzincan'da darbe

'İtfaiye ekiplerine silahlı saldırı' ihbarı bir ili ayağa kaldırdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

E-5'te kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Son dakika! Metina'ya hava harekatı

Bakanlık az önce duyurdu! Bomba yağdı

Akçay araç girişlerine kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.