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11 yaşındaki oğlunu çok fazla telefonla oynadığı için boğarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2020 11:06 | Son Güncelleme

11 yaşındaki oğlunu telefonla oynadığı gerekçesiyle çamaşır ipiyle boğarak öldüren anne, önce oğlunun kaybolduğunu iddia etti. Alexandra Dougokenski işlediği korkunç suçu itiraf ettikten sonra Brezilya polisi tarafından oğlu Rafael’i öldürmek suçundan tutuklandı.

11 yaşındaki oğlunu çok fazla telefonla oynadığı için boğarak öldürdü

2 çocuk annesi 33 yaşındaki Dougokenski, başta oğlunun evden kaçtığını söyleyerek dikkatleri kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Müfettişler, Rio Grande do Sul eyaletindeki Planato’da ailenin evine yakın bölgede geniş bir arama çalışması başlattı. Küçük çocuğu bulmak için yürütülen araştırmaya, arama köpekleri ve ailenin endişeli yakınları da yardım etti.

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Ancak çocuk bulunamayınca anne sinir krizi geçirerek oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kayboluşundan on gün sonra anne, oğlunun cesedini sakladığı yerden çıkardı.

Ceset, 25 Mayıs günü, ailenin evinden beş metre uzaklıktaki komşusunun garajında, bir kolide bulundu. Plastik bir torbaya sarılı olarak koliye konmuş olan ceset, bulunduğunda bozulmaya başlamıştı.

Ortaya attığı yalanı daha fazla sürdüremeyeceğini söyleyen anne, suçunu itiraf etti.


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