HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. '11 yaşından gün aldım' diyen çocuğu istismar etti, bir de yayın açtı! Bursa o sapığı konuşuyor... 'Bunlar hadım edilmeli'

'11 yaşından gün aldım' diyen çocuğu istismar etti, bir de yayın açtı! Bursa o sapığı konuşuyor... 'Bunlar hadım edilmeli'

19.12.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İğrenç olay Bursa'da yaşandı! Sosyal medya hesabından canlı yayın açan bir kişi, yayın sırasında 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun elini cinsel organına getiren sapığın o anları ortaya çıktı. Bursa emniyeti harekete geçti ve o sapık gözaltına alındı! Videoda çocuğun '11 yaşından gün aldım' dediği duyuluyor.

Sosyal medyada hızla yayılan o görüntüler adeta infial yarattı! '11 yaşından gün aldım' diyen çocuğa istismarda bulunan sapık, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bursa'da gerçekleşen olayda, bir kişinin canlı yayın açtığı sırada küçük çocuğa istismarda bulunduğu görülüyor.

Başlıksız-7

O SAPIĞA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI! 'BU KANSIZ TUTUKLANMADI MI?'

Sosyal medyadan o görüntüler hakkında yorumlarını paylaşan bazı vatandaş sert tepkiler gösterdi. 'Bu çocuk kim, bu kansız tutuklanmadı mı?', 'Bu ve bunun gibiler hadım edilmeli net' yorumları yapıldı.

Başlıksız-8

"12'DEN GÜN ALDIM, YAŞIM TUTMUYOR"

Yayın sırasında küçük çocuğun "Yaşım tutmuyor diye öyle yaptım" demesi üzerine adamın "Yaş kaç senin, 12 mi" diye sorduğu duyuluyor.

Başlıksız-9

"12'den gün aldım, yani 11 yaşındayım" diyen kız devamında "Tutmuyor. 13 yaş ve üzeri lazımmış. Ya da 18, hatırlamıyorum. Keşke ben de soyunsam" diyor.

Kameraya bakmaktan çekinmeyen sapık, çocuğun elini cinsel organına getirirken çocuğun adamın kulağına fısıldadığı görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarıNe zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı
Sadece İstanbullular değil başka illerden de akın ettilerSadece İstanbullular değil başka illerden de akın ettiler
Türkiye’de bir ilk, düğmeye basıldı! Hayvandan insana organ nakli...Türkiye’de bir ilk, düğmeye basıldı! Hayvandan insana organ nakli...
Anahtar Kelimeler:
istismar

En Çok Okunan Haberler

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta çifte indirim geliyor

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta çifte indirim geliyor

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

12. Madde'ye dikkat çekti: Seçime giremez!

12. Madde'ye dikkat çekti: Seçime giremez!

Camide pasta kesip nikah kıydılar!

Camide pasta kesip nikah kıydılar!

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.