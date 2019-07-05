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11. YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 21:30 | Son Güncelleme

  Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul Dha İstanbul genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı.

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul Dha
İstanbul genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11’nci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi’nde ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

Görüntü Dökümü:
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(KADIKÖY)
-Polis ekiplerinin araçları durdurması
-Polis ekiplerinin araçları araması
-Denetimlere katılan polis helikopteri
-Hassas burunlu köpeğin araçlarda arama yapması
-Genel ve detay

(BEŞİKTAŞ)
-Polis ekiplerinin araçları araması
-Denetimlere katılan polis helikopteri
-Hassas burunlu köpeğin araçlarda arama yapması
-Genel ve detay

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