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11 yıl beklediği hayaline kavuştu, köy okulunda öğretmenliğe başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan, 11 yıl bekledikten sonra bu sene Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Demirköy İlkokulu'na fen bilgisi öğretmeni olarak atanan Birsen Çalışkan, köyde 2 odalı ve kuzineli ahşap eve yerleşti.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan, 11 yıl bekledikten sonra bu sene Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Demirköy İlkokulu'na fen bilgisi öğretmeni olarak atanan Birsen Çalışkan, köyde 2 odalı ve kuzineli ahşap eve yerleşti. Tek başına yaşadığı köy evinde zor şartlarda kalan Birsen öğretmen, tüm güçlüğe rağmen mesleğini severek yapıyor. Köy okuluna ziyaret gerçekleştiren Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp, fedakarlığı için çiçek verdiği Birsen öğretmeni tebrik etti. Tekirdağlı Birsen Çalışkan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden 2007 yılında mezun oldu. Öğretmenlik hayali kuran; ancak atanamayan Çalışkan, çeşitli işlerde çalıştı. Birsen Çalışkan'ın hayali, 11 yıl sonra gerçekleşti. Artvin Yusufeli'ndeki Demirköy İlkokulu'na bu yıl ataması yapılan Çalışkan, fen bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı. Birsen Çalışkan, İzmir'den geldiği Demirköy'de 2 odalı ve kuzineli ahşap eve yerleşti. Tek başına yaşadığı köy evinde zor şartlarda kalan Birsen öğretmen, tüm güçlüğe rağmen mesleğini severek yapıyor. Öğrencileri ile kurduğu yakın diyalog dolayısıyla çok sevilen Birsen öğretmen için köylüler de seferber oluyor. Öğretmene yardımcı olan köylüler, kimi zaman sobasını yakıyor kimi zaman da odunlarını kesiyor. Birsen öğretmeni görev yaptığı köy okulunda ziyaret eden Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp, fedakarlığı için çiçek verip, tebrik etti. 'İNSAN MUTLUYKEN ÜŞÜMÜYOR' Birsen Çalışkan, 11 yıldır atama beklediğini ve hayali olan öğretmenliğe bu yıl başladığını belirterek, "İlk tercihim Artvin'di. Bu kente atanmaktan dolayı çok mutluyum, huzurluyum. 11 yıl bekledim ve sonunda atandım. Öğretmenlik mesleğinden gurur duyuyorum. Köyde komşularım ailem oldu. Bana yalnız olduğumu hissettirmiyorlar. Çok güzel bir köyde görev yapıyorum. İlk defa ailemden ayrıldım. Başta biraz zor oldu ama sonra alıştım. Komşularım bana sürekli yardımcı oluyor. Sobam bazen sönüyor, ortam soğuk oluyor; ama insan mutluyken üşümüyor. Bunu atandıktan sonra öğrendim. Burada olmaktan bu mesleği yapmaktan dolayı çok sevinçliyim" dedi.

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