11 yıl önce başladı! Tuzla'da bitmek bilmeyen inşaat içindeki dairelerde kalan ailelerle dolu

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bir inşaat şirketi 2014 yılında başladığı sitedeki daireleri tamamlanmadan satışa sundu. Ev sahibi olmak isteyenlerden kimi aracını sattı, kimi altınını bozdu, kimi ise birikimini verdi. 2018 yılının başlarında, firma sahipleri satışları durdurdu. A, B ve C olmak üzere üç ayrı bloklu toplam 350 bağımsız bölümden oluşan sitede, daireler inşaat halinde bırakıldı. Evler teslim edilmedi. 2021 yılından sonra ise inşaata çivi dahi çakılmadı. Daire sahipleri de kendi imkanları ile aralarında para toplayıp evlerini barınabilir hale getirdi.

NE ÇOCUKLARININ NE KENDİLERİNİN YAŞAMI GÜVENDE DEĞİL

Çocuklar çamur içinde oyun oynuyor, ısınmak için soba başında evin içinde mont giyiyorlar. Kimi zaman uyuşturucu kullananlar tarafından rahatsız edildiklerini ifade eden daire sahipleri, gönüllü olarak bekçilik yaparak güvenliği sağlıyor. Tuzla Belediyesi binalarda yaşamanın güvenli olmadığını belirterek ailelere evlerden çıkmaları için tebligat gönderdi. Evlerini terk etmek istemeyen daire sahipleri bir araya gelerek tepki gösterdi.

'MAĞDURİYET ANLATILIR GİBİ DEĞİL'

Mağdur Seyfettin Şener "Kaderimiz ile baş başayız. İşte burada acı gerçek. İki tane blok varken tam arkanızda görünen yerde ise reel gerçek var. Yani vatandaşın tapusu var, sadece su basma seviyesinde arsa payı var. Ve bunun için vergi ödüyorlar. Mağduriyet anlatılır gibi değilö dedi.

'KALP KRİZİ GEÇİRDİM'

Şener, "Biz buraya gelirken hakikaten ailece rahatça yaşayabileceğimiz bir yer, huzurlu bir yer olarak burayı hayal etmiştik. Hayallerimizin içerisinde ne bize sunulan metrekareler fiili olarak var, 105 metre yer 60 metre yer çıktı, komik. Ailede herkes balon gibi. Birbirimize dokunmaya korkuyoruz, patlatmamak için. Burası ile ilgili bir mahkeme kararı nedeniyle kalp krizi geçirdim. Anjiyo oldum. Daha süreci yeni atlatıp iyileşmişken, arkasından tahliyesi geldi" ifadelerini kullandı.

'BURAYI YAPIP BU HALE GETİRDİM'

Gözyaşlarını tutamayan Aydın Durak, “Yaklaşık 2016 yılında aldım. 2016 yılından 2020 yılına kadar hep kiracıydım. Burası bu şekilde bırakılıp gidildikten sonra, ev sahipleri kiraları fazla yapınca tek çarem burayı yapmaktı. Bu evi ilk yapanlardan biriyim. Sağ olsunlar, komşularım bana destek verdi. Burayı yapıp, bu hale getirdim. Kiradan kurtuldum derken şimdi belediye bizi tahliye ediyor" dedi.

'ÇOCUKLARIMLA DIŞARIDA KALACAĞIZ'

Durak, "Buradan çıktıktan sonra, artık nerede yaşayacağız? Nerede kalacağız? Onu da bilmiyorum. Çocuklarım var. Dışarıda kalmaktansa en azından evimizde kalayım buna izin vermiyorlar. Evim var benim mi? Belediyenin mi? Müteahhittin mi? Belli değil. Çocuklarımla ya dışarıda kalacağız ya da çadır kurup burada yaşayacağız. Evimde oturmak istiyorum. Çıkmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)