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  4. 11 yıl sonra bir ilk! Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır'a kritik ziyaret

11 yıl sonra bir ilk! Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır'a kritik ziyaret

18.03.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu. Çavuşoğlu ve Şukri görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.

11 yıl sonra bir ilk! Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle bugün Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kahire Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

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İKİ BAKAN BİR ARAYA GELDİ

Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Şukri görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmeler sonrası Çavuşoğlu ve Şukri ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.

11 YIL SONRA BİR İLK

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü. Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu Mısır

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