HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 11 yıl sonra yakalandı! "Özgüvenimle çalıştım, bu sahtelik değil"

11 yıl sonra yakalandı! "Özgüvenimle çalıştım, bu sahtelik değil"

16.10.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olan Mehmet Çetindağ (48), evinde yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Çetindağ, firarda olduğu süre içerisinde çocuklarının eğitimini ve evinin geçimini sağladığını belirterek, "Çocuklarımı topluma kazandırmak için bunca mücadeleyi verdim. Çocuklarımı diploma sahibi yaptım. Yaylalarda çobanlık yaptım, Yağçıabdal köyündeki ailemin geçimini de sürdürdüm. Özgüvenimle, kişiliğimle, kariye

11 yıl sonra yakalandı! "Özgüvenimle çalıştım, bu sahtelik değil"

Merkeze bağlı Yağçıabdal köyünde yaşayan evli ve 5 çocuk babası Mehmet Çetindağ, 2010 yılında sulama suyu meselesi yüzünden komşusuyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetindağ, komşusunu av tüfeğiyle yaraladı.

Olayın ardından gözaltına alınan Çetindağ, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Devam eden duruşmalarda, yaraladığı komşusunun şikayeti üzerine Çetindağ hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

Cezanın ardından kayıplara karışan Çetindağ, hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 11 yıldır firari olan Çetindağ’ın, Ankara, Yozgat ve Sivas’ta sahte isimle çobanlık yaptığı öğrenildi. Çetindağ’ın 11 yıl sonra köyüne döndüğü yönünde ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda Çetindağ, evinde yakalandı.

"ÖZGÜVENİMLE VE KİŞİLİĞİMLE ÇALIŞTIM, BU SAHTELİK DEĞİL"

Amasya İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından adliyeye götürülen Çetindağ, “Kavgacı bir insan değilim, barışçılım. Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım. Cezaevinde 6 ay kalıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldım. 2010 yılında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldım ve hakkımda yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine kayıplara karıştım. Mahkeme onamaları geldi ama ben verilen cezayı çok buldum. Yargıtay’a gönderdim. Çocuklarımı topluma kazandırmak için bunca mücadeleyi verdim. Adalete güvendiğim zaman benim çocuklarıma kim bakacaktı? Daha önce cezaevinde yattığımda kimse ilgilenmedi. Çocuklarımı diploma sahibi yaptım. Yaylalarda çobanlık yaptım. Sahte isimle insanlara kendimi tanıtarak, Yağçıabdal köyündeki ailemin geçimini de sürdürdüm. Özgüvenimle, kişiliğimle, kariyerimle, karakterimle çalıştım, bu sahtelik değil. Ben kendim teslim oldum sayılır, yoksa beni nasıl yakalayacaklardı” diye konuştu.

İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Çetindağ’ın 16 Aralık’ta hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. (DHA)

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandıFirari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tahmin ettiği yer kazılıyor! Yüzde 90'ı doğru: Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, yetişemiyorumTahmin ettiği yer kazılıyor! Yüzde 90'ı doğru: Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, yetişemiyorum
PARTNERSelin Şekerci ile İbrahim Selim evleniyor mu? İşte yanıtıSelin Şekerci ile İbrahim Selim evleniyor mu? İşte yanıtı
16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"İntihar etti" denilen polisle ilgili gerçek ortaya çıktı

"İntihar etti" denilen polisle ilgili gerçek ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeğeninin ölümüne neden olan hala için istenen ceza belli oldu!

Yeğeninin ölümüne neden olan hala için istenen ceza belli oldu!

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.