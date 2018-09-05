11 yılda 15 milyondan fazla uçak Türk semalarını kullandı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Türkiye'deki tüm havalimanlarından yapılan geliş-gidiş seferleri ve Türk hava sahasından icra edilen transit üst geçişlerle 2007 ile 2017'de, 15 milyon 680 bin 180 uçaklık trafik oluştu.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, "hava aracının ülke hava sahasını, herhangi bir yere inmeksizin katetmesi" anlamına gelen transit üst geçiş (overflight) uçuşları ile Türkiye havalimanlarından icra edilen iç ve dış hat seferleri 2007'den bu yana arttı.

Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahası, 2007'de 247 bin 99, 2008'de 269 bin 172, 2009'da 277 bin 584 kez üst geçiş uçuşu için kullanıldı.

Söz konusu uçuşlar 2010'da 293 bin 714'e yükselirken 2011'de 292 bin 816 olarak kayıtlara yansıdı.

Türk hava sahasından icra edilen overflight uçuş trafiği, 2012'de 283 bin 439, 2013'de 281 bin 178, 2014'te 333 bin 17, 2015'te ise 358 bin 285'e çıktı.

2016'da bir önceki yıla göre, 18 bin 628 artan üst geçiş uçuşları, 376 bin 913 olarak hesaplandı.