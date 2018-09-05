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11 yılda 15 milyondan fazla uçak Türk semalarını kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye'deki tüm havalimanları varışlı ve çıkışlı seferlerin yanı sıra Türk hava sahası üzerinden icra edilen transit üst geçişlerle 2007-2017 döneminde 15 milyon 680 bin 180 uçaklık trafik oluştu - 11 yıllık dönemde, 3 milyon 426 bin 777 transit üst geçiş uçuşu Türk hava sahasından yapılırken 12 milyon 253 bin 403 sefer için Türkiye havalimanları kullanıldı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Türkiye'deki tüm havalimanlarından yapılan geliş-gidiş seferleri ve Türk hava sahasından icra edilen transit üst geçişlerle 2007 ile 2017'de, 15 milyon 680 bin 180 uçaklık trafik oluştu.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, "hava aracının ülke hava sahasını, herhangi bir yere inmeksizin katetmesi" anlamına gelen transit üst geçiş (overflight) uçuşları ile Türkiye havalimanlarından icra edilen iç ve dış hat seferleri 2007'den bu yana arttı.

Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahası, 2007'de 247 bin 99, 2008'de 269 bin 172, 2009'da 277 bin 584 kez üst geçiş uçuşu için kullanıldı.

Söz konusu uçuşlar 2010'da 293 bin 714'e yükselirken 2011'de 292 bin 816 olarak kayıtlara yansıdı.

Türk hava sahasından icra edilen overflight uçuş trafiği, 2012'de 283 bin 439, 2013'de 281 bin 178, 2014'te 333 bin 17, 2015'te ise 358 bin 285'e çıktı.

2016'da bir önceki yıla göre, 18 bin 628 artan üst geçiş uçuşları, 376 bin 913 olarak hesaplandı.

Türk hava sahasındaki üst geçiş uçuşları, geçen yıl yeni bir rekor kırdı. 2017'de, 413 bin 560 uçak, Türkiye'yi kullandı.

Bu yılın ilk 7 ayında ise 266 bin 82 overflight uçuşu Türkiye üzerinden yapıldı.

Böylece, 2007-2017'de 3 milyon 426 bin 777 transit üst geçiş uçuşu, Türk hava sahasından yapıldı. Geçen yıl, Türkiye'deki overflight uçuşların 2007'ye göre yüzde 67 arttığı tespit edildi.

- 2011'de bir milyon barajını geçti

Türkiye'deki tüm havalimanlarından icra edilen iç ve dış hat seferleri de yıllara göre artış gösterdi.

Türkiye'ye geliş-gidiş seferleri 2007'de 688 bin 468, 2008'de 741 bin 765, 2009'da 788 bin 469, 2010'da ise 919 bin 411 oldu.

Tüm havalimanlarından düzenlenen seferler, 2011'de ilk kez bir milyonu aştı.

Söz konusu yılda (2011) Türkiye çıkışlı ve varışlı yapılan 1 milyon 42 bin 369 sefer, 2012'de 1 milyon 93 bin 47, 2013'te 1 milyon 223 bin 795, 2014'te 1 milyon 345 bin 954'e yükseldi.

2015'te 1 milyon 456 bin 673 iç ve dış hat seferi düzenlenirken 2016'da 1 milyon 452 bin 995 geliş-gidiş uçuşu Türkiye'den icra edildi.

Geçen yıl ise Türkiye havalimanları merkezli 1 milyon 500 bin 457 uçuş yapıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde 890 bin 79 sefer Türkiye havalimanları aracılığıyla düzenlendi.

Böylece, 2007 ile 2017 arasında 12 milyon 253 bin 403 sefer Türkiye'deki tüm havalimanlarından yapıldı.

Ülkedeki havalimanları varışlı ve gidişli seferler ile Türkiye hava sahasından icra edilen transit üst geçişlerle, 11 yılda toplam 15 milyon 680 bin 180 uçaklık trafik oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
DHMİ Hava Sahası overflight sefer transit üst geçiş Türkiye

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