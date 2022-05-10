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11 yılda 25 kez soyulduğunu iddia etti, tarihleriyle deponun duvarına yazdı! Valilikten açıklama: Anormal derecede paranoyak hareketler...

10.05.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta balıkçılıkla uğraşan Mertol Taşkın, 11 yılda 25 defa soyulduğunu iddia etmiş ve 1 milyon TL’ye yakın zararının olduğunu ileri sürmüştü. Defalarca suç duyurusunda bulunduğunu ancak sonuç alamadığını belirten balıkçı, deposunun duvarlarına da hırsızlık yapıldığını iddia ettiği tarihleri not almıştı. İlginç olayla ilgili Valilikten açıklama geldi. Vatandaşın iddiasının gerçeği yansıtmadığı, ’raporu bulunmamasına rağmen paranoyak hareketler sergilediği ve suç uydurduğu’ belirtildi.

11 yılda 25 kez soyulduğunu iddia etti, tarihleriyle deponun duvarına yazdı! Valilikten açıklama: Anormal derecede paranoyak hareketler...

Sinop’ta balıkçılıkla uğraşan 67 yaşındaki Mertol Taşkın, 2011 yılından bu yana 25 kez dükkanına girerek ağlarının çalındığını iddia etmiş, konu ile ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduğunu belirterek sonuç alınamadığını ifade etmişti. Deposunun duvarlarına hırsızlık yapıldığını iddia ettiği tarihleri not alan Taşkın, bugünkü maliyetiyle 1 milyon TL civarında zararının olduğunu belirtmişti. Yayınlanan haber sonrası 67 yaşındaki Taşkın için Sinop Valiliği açıklamada bulundu.

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SİNOP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, “23.02.2011 tarihinde bahse konu şahıs hırsızlık müracaatında bulunmuş, iş yerinden balıkçı ağı çalındığını iddia etmiş, kendi beyanına göre K. D. ve S. D. isimli şahıslardan şüphelendiğini belirtmiş bu doğrultuda tahkikat yapılıp adli makamlara intikali ettirilmiştir. 11.05.2013 tarihinde aynı şahıs hırsızlık müracaatında bulunmuş, A. E. isimli şahıstan şikayetçi olmuş A. E. Nin ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamış, konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. 19.04.2016 tarihinde hırsızlık müracaatında bulunmuş, M. A. isimli şahıstan şüphelendiğini ifade etmiş, M. A. yakalanmış suç ve suç unsuru elde edilememiş ifadesinde Mertol Taşkın’ın kendisine iftira attığı beyan etmiştir. Olay yeri incelemesinde ise hırsızlık olduğuna dair iz ve emareye rastlanılmamıştır. 18.05.2018 tarihinde şahsın alınan hırsızlık müracaatında iki yıl önce şüphelendiğim dediği M.A isimli şahıstan yine hırsızlık ile ilgili şikayette bulunmuş. Konu ile ilgili adli tahkikat yapılmış ancak olay yeri incelemesinde hırsızlık olduğuna dair iz ve emareye rastlanılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Taşkın’ın 16 Haziran 2020 tarihinde CİMER’e bulunduğu müracaat sonrası ilgili ekiplerce hem iş yerinin hem de bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiğinde ‘şahsın varillerinin çalındığını beyan ettiği’ ancak kayıt incelemesinde bu ‘varilleri kendisinin bir şahsa rıza en verdiği’ kamera kayıtlarında göründüğü bildirildi. Ardından şahıs bu konuyu yanlış hatırladığını, varillerinin değil ağlarının çalındığını söyleyerek beyanını değiştirmiş, hırsızlık olduğuna dair iz ve emare bulunmadığından adli makamlarca herhangi bir tahkikat başlatılmadığı bildirildi.

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"HİÇBİR MÜRACAATTA RASTLANILMAMIŞTIR"

Açıklamaların devamında, “Bahse konu iş yeri halkın yoğun olarak gece ve gündüz hareketlilik halinin bulunduğu bir yerde konuşlanmıştır. Bahse konu iş yeri ve civarında kamera kayıtlarıyla mevcut olduğu, aynı iş yerinde özel kuruluşlardan sağlanan alarm hizmetleri bulunduğu, şahsın şimdiye kadar yapmış olduğu hırsızlık müracaatlarının hiçbirinde kapının, kepenklerin ve kilitlerin zorlandığı kırıldığı içeri girildiği ve ya herhangi bir hırsızlık yapıldığına dair iz ve emareye şahsın yaptığı hiç bir müracaatta rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili ekiplerimiz özel alarm şirketi ile görüşmüş olup şahsın alarm şirketini de sürekli rahatsız ettiği, alarmın sürekli faal olduğu, herhangi bir hırsızlık olayının olmamasına rağmen şahsın alarm şirketini hırsızlık olmuş gibi sürekli rahatsız ettiği, alarm şirketinin de bu sebeple şahsın telefonlarını engellediği öğrenilmiştir” denildi.

Genel değerlendirme olarak; “Şahsın herhangi bir doktor raporu bulunmamasına rağmen anormal derecede paranoyak hareketler sergilediği ve suç uydurduğu değerlendirilmektedir. Çünkü şahsın müracaatları sözlü beyanın ötesinde değildir. Hırsızlık olduğuna dair iz ve emare yoktur. Ayrıca şahsın çalındığını iddia ettiği balık ağlarının herhangi bir kaydı veya belgesi de bulunmamaktadır. CİMER müracaatında kendisi de şu cümleyi kullanmıştır: ’Müracaatı ile ilgili mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi de kendisi ile ilgili gerçek olmayan bilgiler vererek kolluk kuvvetini yanılttığı’ şeklinde ifade verdiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle yukarıda anlatıldığı şekilde şahsın ilgili makamlara müracaatlarının tamamı detaylı şekilde incelenmiş. Ancak suçun oluştuğuna dair herhangi bir somut bulguya rastlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

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BALIKÇININ İDDİALARI

Sinop’ta balıkçılıkla uğraşan 67 yaşındaki Mertol Taşkın, kendi eliyle işlediği ve bakımlarını özenle yaptığı ağlarını iddiasına göre hırsızların 2011 yılından beri yılda 2-3 kez deposuna girerek çaldığını söyledi. Başvuruda bulunmadığı yer kalmadığını belirten Taşkın, 11 yılda 25 kez soyuldu. Çalındığını söylediği ürünlerin şimdiki değerlerinin 1 milyon TL’nin üzerinde olduğunu belirten Taşkın, duruma bir çözüm bulunmasını istedi. Her soyulduğu tarihi deposunun duvarlarına yazan balıkçı yaşadığı soygunları emniyete, savcılığa, CİMER’e, Sahil Güvenlik ve Su Ürünlerine başvurdu. İddiasına göre hırsızlar tarafından Şubat 2011’de başlayan soygun, Mart 2022’ye kadar sürdü ve sürmeye de devam ediyordu. Taşkın, hırsızlara uyarıda bulunmak için “Sizler çetesiniz, o çete bir gün adliye binasına girecek” gibi sözler yazarak duvarına astı ama nafile. Başına gelen hırsızlıktan ve çözüm bulamamaktan bunalan balıkçı, “Hepsini alsınlar ben de rahatlayayım” dedi.

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Balıkçı Mertol Taşkın, “2011 yılından 2022 yılına kadar benim mağazama senede 2 veya 3 kere hırsızlar girdi ve dadandı. Şimdiki parayla 1 milyonun üstünde zararım var. Müracaat etmediğim yer kalmadı, hiç de sonuç alamadım. Yapılmış yeni balık ağlarımı, benim ağlarım özeldir, özel dokunmuş ve özel yapılmıştır. Benim kullandığım malzemeyi Sinop’ta hiçbir balıkçı alamaz ve kullanamaz. Kamera koydum, polise gidiyorum bir haftalık kayıtlara bakacağız diyorlar ama kayıtlar da 5 günlük silinip gidiyor, bizim hırsızların yaptığı hırsızlıklar da yanlarına kar kalıyor. Artık vazgeçtim, bitirsinler de beni de kurtarsınlar” ifadelerini kullandı. (İHA)

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