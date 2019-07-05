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11 yıldır aranan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 17:22 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde 4 ayrı suçtan 11 yıldır aranan şahıs, oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.Huzur ve güven ortamı içerisinde vatandaşın hayatlarını devam etmeleri maksadıyla emniyet ve asayiş hizmetlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştiren Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçluların peşini bırakmıyor.

11 yıldır aranan şahıs yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde 4 ayrı suçtan 11 yıldır aranan şahıs, oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.
Huzur ve güven ortamı içerisinde vatandaşın hayatlarını devam etmeleri maksadıyla emniyet ve asayiş hizmetlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştiren Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçluların peşini bırakmıyor. Bu kapsamda özel ekiplerle aranan şahısları takibe alan jandarma ekipleri, Başkale ilçesi Açıkağıl Mahallesi’nde ikamet eden ve başta ‘Kasten Adam Öldürme ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında değişik mahkemelerce verilmiş 7 farklı yakalama kararı bulunan F.D. isimli şahsı takibe aldı. Şahsın yakalanması için Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu. Özel ekip tarafından yapılan çalışmalar neticesinde F.D. bu sabah şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla evinde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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