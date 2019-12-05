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11 yıldır aranıyor... Bulana 100 bin dolar ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:45 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 11 yıl önce kaybolduğu öne sürülen Ramazan Kocakaya'yı arayan ailesi, 100 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da 11 yıl önce kaybolduğu öne sürülen Ramazan Kocakaya'yı arayan ailesi, 100 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

İş adamı Ramazan Kocakaya, 11 yıl önce 5 Aralık 2008 tarihinde ailesinin iddiasına göre tehdit edilerek zorla kaçırıldı. 11 yıldır eşini arayan Fatma Kocakaya, gazeteye verdiği ilanlarla kocasını ölü ya da diri bulmaya çalışıyor. Avukatı Zekeriya Dilsizoğu da Kocakaya'yı bulana 100 bin dolar ödül verileceğini söyledi.

Eşinin kaybolmasının yıldönümünde gazeteye verdiği ilanla tekrar gündeme gelen işadamı Kocakaya'ya dair hala bir iz bulunamadı.

Fatma Kocakaya'nın avukatı Zekeriya Dilsizoğlu, üzerinden 11 yıl geçen olayı şu sözlerle tekrar hatırlattı:

“Konunun temelinde bir arsanın satım hikayesi var. Yalova'da sahilde kıymetli bir arsa var. Arsayla ilgilenenler bu arsanın benim müvekkilime ait olduğunu düşünüyor. Çünkü kullanımı müvekkilime aitti. Ama arsa başkasının malıydı. Bu arsanın alım ve satımını görüşmek üzere Kavacık'ta bir buluşma yapmışlar. Ondan sonra Ramazan Kocaka'ya o görüştüğü kişiler tarafından kaçırıldı. Aile kaçırılmanın üzerine avukat olarak beni aradı. Kaçırılalı, ortadan kaybolalı tam 11 sene oldu. O günden bu yana Ramazan'dan hiçbir haber yok. Kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde iddialar var. Ramazan'ın cezadan kurtulmak için kendisinin ortadan kaybolduğuna dair iddialar var. Bunların tümü araştırılıyor. Bir sonuca ulaşılabilmesi için her şeyden önce Ramazan'ın ölü veya diri bulunması lazım"

"RAMAZAN'I BULANA 100 BİN DOLAR İKRAMİYE"

Avukat Dilsizoğlu'nun, 2006 yılında ele geçirilen 5.5 milyon dolar değerindeki kokainin ortağı olduğu iddiasıyla yargılanan Ramazan Kocakaya'nın alabileceği cezadan kaçmak için kaybolduğunun ileri sürülmesine ilişkin yanıtı ise şöyle:

“Cezadan kaçmak için kayboldu iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi yok. Çünkü Ramazan, yargılandığı uyuşturucu davasından tahliye edilmişti ve yargılama devam ediyordu. Yargılama devam ederken kaçırılmadan bir hafta önce Almanya'dan gelmişti. Yargılaması devam eden, tahliye olmuş birisi ceza almamak için neden Almanya'dan geri dönsün ki? Hukukla bağdaşmadığı gibi mantıkla da bağdaşmıyor. Ramazan'ın kaçırıldığı iddiası ağırlık kazanmaktadır. Aile, Ramazan'ı bulana 100 bin dolar ikramiye ödemeyi taahhüt ediyor. Hala o taahhüttü geçerlidir. Bulan, bilen, gören varsa lütfen başvursun"

Dilsizoğlu, “Söylemez ailesi ile bir bağlantısı olduğu iddia edildi. Onlarla davalar görüldü az bir ceza alarak tahliye oldular. Bu davayla ilgili ceza aldılar. Bir kısmı ceza aldı bir kısmı beraat etti. Ancak Ramazan'la ilgili soruşturma devam ediyor" diye konuştu.

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