11 yıldır aranıyordu, yol kontrollerinde yakalandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunanve 11 yıldır firari olan zanlı, polis ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında yakalandı.
Hakkari'nin merkez Depin Polis Kontrol Noktası'nda uygulama yapan polis ekipleri,11 yıl önce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan' 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezası olduğu tespit edilen zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Kimliği açıklanmayan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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