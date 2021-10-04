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11 yıldır firar ediyordu, Aydın'da yakalandı

04.10.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılık ve hırsızlık suçları sebebiyle 11 yıldır yakalanamayan azılı hırsız, Aydın'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızın, 24 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

11 yıldır firar ediyordu, Aydın'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına hız verdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aylarca süren takip sonucu Aydın, Denizli, Muğla ve çeşitli illerde Tırnakçılık, Dolandırıcılık ve Hırsızlık suçlarından aranan toplamda 13 dosya ve 24 yıl hapis cezası bulunan M.A adlı azılı suçlu yapılan operasyonla yakalandı.

11 YILDIR FİRAR EDİYORDU

Şahsın 11 yıldır firari olduğu ve bugüne kadar yakalanamadığı anlaşılırken, şahıs işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi.

İHA

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Aydın
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