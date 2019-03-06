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11 yıldır kayıp oğullarının yolunu gözlüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesindeki evinden "Yaylaya gidiyorum" diyerek, çıkan ve bir daha geri dönmeyen Fırat Atmaca'dan, 11 yıldır haber alınamıyor.

11 yıldır kayıp oğullarının yolunu gözlüyorlar

İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon),(DHA) - TRABZON'un Tonya ilçesindeki evinden "Yaylaya gidiyorum" diyerek, çıkan ve bir daha geri dönmeyen Fırat Atmaca'dan, 11 yıldır haber alınamıyor. Aile, oğullarının bulunması için gözyaşı döküyor.
O tarihte 18 şimdi ise 29 yaşında olan Fırat Atmaca, 2008 yılının Ağustos ayında Tonya ilçesindeki evlerinden, "Yaylaya gidiyorum" diyerek, çıktı ancak geri dönmedi. Aradan geçen 11 yılda oğullarını bulmak için aramadıkları yer kalmayan aile, Fırat'tan iyi bir haber bekliyor. Oğullarının fotoğraflarına sarılarak, gözyaşı döken anne Aslı ile baba Yusuf Atmaca, yetkililerden yardım istiyor.
'UMUTLA BEKLİYORUZ'
Baba Yusuf Atmaca, 11 yıldır umutla beklediklerini söyleyerek, “2008 yılının Ağustos ayında oğlum Fırat kayboldu. Yaylaya gideceğini söyleyip, evden çıktı. Mahallenin yukarısındaki bir alanda üç, dört saat oyalanmış. Son olarak iki araç sürücüsü görmüş. Umutla bekliyoruz. Annesi psikolojik olarak çöktü. Yetkililerin 'arıyoruz, takip ediyoruz' demelerine rağmen hiçbir yerden bilgi alamadık" dedi.
'OĞLUMU GÖRMEDEN ÖLMEK İSTEMİYORUM'
Oğlunun fotoğraflarıyla yatıp, kalktığını belirten anne Aslı Atmaca da, "11 yıldır fotoğrafları yatıp, kalkıyorum. Kalp hastası oldum. Oğlumu görenler bilenler var ise, lütfen haber versinler. Oğlum yaşıyorsa, beni duyuyorsa, oğlumu görmeden ölmek istemiyorum. Ağabeyleri de perişan oldu. Eğer 'ben onları terk ettim, bana kızıyorlar' diyorsa, asla ve asla kızmıyoruz. Oğlum daha çocuktu, birilerinin tuzağına düştüğüne inanıyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

11 yıldır kayıp oğullarının yolunu gözlüyorlar11 yıldır kayıp oğullarının yolunu gözlüyorlar11 yıldır kayıp oğullarının yolunu gözlüyorlar11 yıldır kayıp oğullarının yolunu gözlüyorlar

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