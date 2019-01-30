HABER

11 yıldır kayıp olan anne ve kızın cesedini arama çalışmalarında kemik çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:58 | Son Güncelleme

Kocaeli’de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışmaları sırasında kemik parçası bulundu.Kocaeli’nde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal olayı yeniden açıldı.

Kocaeli’de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışmaları sırasında kemik parçası bulundu.

Kocaeli’nde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal olayı yeniden açıldı. Bir TV programına konuk olan Meryem Tahnal’ın eniştesi canlı yayında yaptığı açıklamada, "Meryem’i öldürüp Tütünçiftliği sahiline gömdüler" demesi sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eşliğinde iddia edilen alanda iş makineleri yardımıyla kazı başlatıldı. Geçen hafta Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpkleriyle yapılan incelemelerin ardından başlatılan ve bugün sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda toprak altından kemik parçası çıktı.

Yaklaşık 2 dönümlük alan içinde devam eden çalışmalar sırasında bulunan kemik parçasının olduğu alanda kazılar yoğunlaştırıldı. Bulunan kemik, polis ekiplerince inceleme yapılması için kazı alanından çıkarıldı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Hatay'da rüzgar türbininin motorunda yangınHatay'da rüzgar türbininin motorunda yangın
Uyuşturucu ticaretine adli kontrolUyuşturucu ticaretine adli kontrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.