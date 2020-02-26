11 yıldır süren babalık tespiti davasında emsal karar

İstanbul’da 20 Nisan 2007 tarihinde E.N. isimli çocuk, evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldi. B.S.(64), küçük çocuğun babası olduğunu kabul etmeyince anne A.N., mahkemenin kapısını çaldı ve babalığın tespiti için dava açtı. Ancak mahkeme, davayı zaman aşımı nedeniyle düşürdü. BABASI OLMADIĞINI BELİRTTİ



Bu kez küçük çocuk E.N.(13) adına babalık davası açması ve açılacak olan davada temsil etmesi için Ş.D. isimli kadın kayyum olarak atandı. Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvuran Ş.D., B.S.’nin küçük çocuğun babası olduğunun tespitine karar verilmesini istedi. Karşı taraf ise, B.S.’nin küçük çocuğun babası olmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Anadolu Aile Mahkemesi, B.S.’ye DNA incelemesi yapılmak üzere mahkemede hazır bulunması için tebligat gönderdi. Ancak davalı, mahkemeye gelmedi. Duruşmalarda kendisini temsil eden avukatı da müvekkilini mahkemede hazır etmedi. Bunun üzerine mahkeme, 12 Şubat 2013 tarihinde davayı kabul etti, küçük çocuğun babasının B.S. olduğuna hükmetti.

Davalı avukatının dosyayı temyiz etmesi üzerine Yargıtay, kararı bozdu. Gerekçesinde ise ‘Herkes, soy bağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde hakim incelemenin zor kullanarak yapılmasına karar verir’ diyerek mutlaka DNA incelemesi yapılması gerektiğini belirtti. Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Yargıtay’ın bozma kararına uyan mahkeme, bu kez DNA incelemesi için B.S.’den zor kullanılarak kan örneklerinin alınması amacıyla ev ve iş yerinin bulunduğu polis merkezlerine yazı yazdı ancak tüm aramalara rağmen davalıya ulaşılamadı. Mahkeme, 28 Aralık 2017 tarihinde ikinci kez davanın kabulüne karar verdi. Yargıtay, yine aynı gerekçeyle bozdu. MAHKEME KARARINDA DİRENDİ: KASITLI OLARAK KAN VERMİYOR



Yerel mahkeme ise bu kez kararında direndi. Anadolu Aile Mahkemesi gerekçeli kararında, davalı B.S.’nin duruşmalarda kendisini avukatıyla temsil ettirdiğini, avukatının her duruşmaya katıldığını ancak davalının kasıtlı olarak kan vermekten kaçındığını, davayı sürüncemede bırakmayı amaçladığını belirtti. Davalının mahkemeyi ciddiye almadığını ve dalga konusu yaptığını söyleyen mahkeme, babalığın tespiti davasının davalının insafına terk edilemeyeceğini kaydetti.