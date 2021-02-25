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11 yıldır tamamlayamayan site hırsızların uğrak noktası oldu

25.02.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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11 yıldır tamamlayamayan site hırsızların uğrak noktası oldu

Kocaeli'de iflas eden müteahhidin ardından yarım kalan site inşaatı, 11 yıldır farklı firmalar tarafından tamamlanacağı gayesiyle devralınıyor. 9 bloklu sitenin yapılmasını bekleyen 180 kişi ise mağdur şekilde evine kavuşmayı bekliyor. Sahiplerinin ulaşamadığı atıl kalan evler ise hırsızların uğrak yeri haline geldi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Arslanbey Mahallesi’nde 2009 yılında 9 bloktan oluşan bir site yapılmak üzere çalışmalar başladı. Siteden konut almak isteyen vatandaşlar ise peşinatla birlikte bir miktar para ödeyerek, ev sahibi olabilmenin hayalini kurdu. Elektrik hattından, tesisat ve bina kapılarına kadar çok sayıda çalışmada sona gelinen inşatta müteahhit iflas ettiğini öne sürerek, inşaatı bir başka müteahhide devretti. Yeni gelen müteahhit ise hak sahiplerine inşaatı devir aldığını tebligat yoluyla bildirince bir türlü kullanıma açılamayan 9 bloklu site harabeye dönüştü. 5 müteahhit değiştiren siteden ev alan yaklaşık 180 kişi, 11 yıldır evlerine giremeyince aileleriyle birlikte yaklaşık 300 kişi mağdur oldu.

ATIL KALAN İNŞAATTA NE BULURSA ÇALDILAR

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Atıl kalan binalara dadanan hırsızla ise kapıdan elektrik hattına, pencereden demir korkuluklara kadar buldukları her şeyi çalmaya başladı. Hırsızları önlemek için binalara kilitli kapı yaptıran hak sahipleri, mağduriyetlerini gidermek için dava açtı. Açtıkları davada hak sahibi olduklarını kanıtlayan 180 kişi, inşaatı devralan müteahhitler ile anlaşamayınca milyonlarca lira değerindeki binalar çözümsüzlüğe mahkum kaldı. Aldıkları dairelere oturamadıkları için yıllarca kirada yaşadıklarını söyleyerek mağduriyetlerini dile getiren hak sahipleri, konunun çözüme ulaşması için yardım beklediklerini ifade ettiler.

'EVLENDİM AMA 11 YILDIR EVİMİZE GİREMİYORUZ'

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2009 yılında siteden bir daire almasına rağmen kirada oturmak zorunda kaldıklarını söyleyen Serhat Öner, "İlk gelen müteahhit, ‘battım’ dedi ve terk etti gitti. Hem de bize bilgi vermeden gitti, ondan sonra yeni müteahhit geldi. O bize, buraya geldiğini, bu inşaatı devir aldığını tebligatla bildirdi. Onunla uzlaşmaya çalıştık ama uzlaşma sağlayamadık. O da bize belli başlı sıkıntı çıkardı. 11 yıldır mağduruz. Müteahhitler geliyor, gidiyor. 11 yıldır mağdur şekilde uğraşmaya devam ediyoruz. Çaba göstermeye çalışıyoruz ama bir şey elde edemiyoruz. Evlendim ama 6 yıldır kirada oturuyorum 11 yıldır alınan evime giremiyorum" dedi.

FIRSATÇILAR DADANDI

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Sitede elektrikten, tesisat, kapı ve pencerelere kadar her şeyin hazır olduğuna dikkat çeken Öner, "Her şey hazır fakat yıllar içerisinde harabe şekilde kalmış. Buradaki malzemeleri de fırsatçılar alıp götürüyor. Biz yardım istiyoruz, sesimiz duyulsun istiyoruz. Burası 9 bloktan oluşuyor. Sitenin içerisinde iş merkezi de var. Bize burayı konak şeklinde yapacaklarını söylediler fakat biz konaktan da vazgeçtik. Normal şekilde evlerimizde oturmak istiyoruz” diye konuştu.

'KAÇ MÜTEAHHİT GELDİ, GEÇTİ ONU BİLE BİLMİYORUZ'

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11 yıl önce siteden daire alabilmek için belli bir miktar para ödediğini söyleyen Zekeriya Kazar da, "11 yıldır mağduruz. Burası harabeye döndü. Hırsızlar, parçacılar, hurdacılar buradaki malzemeleri çalıp götürüyorlar. Bizde 11 yıldır kirada oturuyoruz. Mağduruz, birilerinin gelip bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Buraya gelen her müteahhit inşaata bakıyor, ‘yapacağız, ilgileneceğiz’ diyorlar ama kimse bir şey yapmıyor. Ben buraya 2009 senesinde 10 bin TL peşin para verdim. Toplamda bu daireye verdiğim para miktarı 18 bin 400 TL’dir. Buraya kaç tane müteahhit geldi, geçti onu bile artık bilemiyoruz. Müteahhitler hep, ‘yapacağız’ dedi. Sayısını bizde unuttuk" şeklinde konuştu.

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İHA

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