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110 bin domates fidesi toprakla buluştu

03.02.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde 30 dönüm alana kurulan serada 110 bin domates fidesi toprakla buluştu.Jeotermal enerji potansiyeli bakımından oldukça zengin olan Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde kurulan serada 110 bin domates fidesinin dikimine başlandı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde 30 dönüm alana kurulan serada 110 bin domates fidesi toprakla buluştu.
Jeotermal enerji potansiyeli bakımından oldukça zengin olan Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde kurulan serada 110 bin domates fidesinin dikimine başlandı. 30 dönüm alanda oluşturulan sera, jeotermal enerjiyle ısıtılacak. Serada 40 kişiye istihdam sağlandı.
Seraya 110 bin domates fidesinin dikileceğini aktaran Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "İlk etapta 40 kişinin istihdamı sağlandı. Bu sayının ilerleyen zamanlarda katlanarak artırılmasını hedefliyoruz. Dikimi yapılan fidelerden 90-100 gün içerisinde ürün alınacak ve pazara sunulacak" ifadelerini kullandı.
İlin ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarını anlatan Ekinci, "Bizler bu potansiyeli açığa çıkarıp ilçemizin ekonomisini daha yukarılara taşımak istiyoruz. Kurulan bu sera ile çok büyük bir değer kazandık. Sorgun her alanda ilerliyor, önceliğimiz olan jeotermal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ekonomiye kazandırmaktır" dedi.

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