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110 bin liralık gasp anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de bayram öncesi işçilerin maaşını vermek için bankadan 110 bin TL para çeken Yılmaz Karakaş gaspçıların hedefi oldu.

Arnavutköy’de bayram öncesi işçilerin maaşını vermek için bankadan 110 bin TL para çeken Yılmaz Karakaş gaspçıların hedefi oldu. Firma sahibinin darp edilerek içi para dolu poşetin alınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı öncesi işçilerine bayram harçlığı ve maaşlarını vermek üzere bankadan para çeken Yılmaz Karakaş, bankadan çıktıktan sonra 4 kişilik gasp çetesi tarafından takip edildi. Bankadan çektiği 110 bin lirayı bir poşete koyan Karakaş, aracına binerek iş yerine doğru hareket etti. İş yerine gelen Karakaş aracını park etti.
Karakaş’ın aracını park ettiğini fark eden gasp çetesi üyelerinden ikisi araçtan inerek yol kenarında Karakaş’ı bekledi. Bu sırada diğer iki kişi ise otomobillerini Karakaş’ın otomobilinin yanına çekerek bekledi. Aracından inerek iş yerine doğru yürüyen Karakaş’ın yanına gelen iki kişiden biri tekstilciye tekme atmaya başladı. Diğer kişi de Karakaş’ın elinde tuttuğu para dolu poşeti alarak kendilerini bekleyen otomobile doğru koşmaya başladı.
Gasp anı kamerada
İş yeri sahibi Karakaş, gasp çetesinin peşlerinden koşmaya başladı. Araca tutunan Karakaş, yaklaşık 50 metre sürüklenerek gaspçıların tekme ve yumruklarıyla yere düştü. Karakaş, olayın hemen ardından karşı şeritten gelen polis ekiplerine yaşadığı dehşeti anlattı. Polis ekipleri gasp çetesini yakalamak için çalışma başlatırken, yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

“Cezaların yetersizliği, insanların duyarsızlığı bu tür olayları daha da sıklaştırmasını sağlıyor”
Olay anını anlatan tekstil firması sahibi Yılmaz Karakaş, “Olay saat öğleden sonra gerçekleşti. Ödemelerimiz, personel maaşları, bayram öncesi personel harçlıkları vardı. İleriye aracımı park edip indim. Dükkanın önüne geliyordum. Beni takip eden araç benim biraz gerimde iki kişiyi indirdi. Daha sonra araç ileriye gitti. Durup bana seslendiler. Arkamı döndüğümde gerimdeki iki kişi hızlı bir şekilde üzerime geldiler. Geldiklerini görmedim. Elime vurdukları zaman döndüm, baktım. İki kişi araca doğru gidiyorlardı. Aracın peşinden koştum, içine ayağımı attım ama tekme vurup beni aşağı attılar. Sonra kaçtılar. Asayişten ekip geldi, ilgilendiler. Polisin gösterdiği görüntülerde bankadan beri beni takip etmişler. Burada da olayı gerçekleştirdiler. Cezaların yetersizliği, insanların duyarsızlığı bu tür olayları daha da sıklaştırmasını sağlıyor. Devlet büyüklerimizden bu tür cezaların artık artmasını ve de caydırıcılığın daha fazla olmasını istiyoruz” diye konuştu.

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