110 bin liralık gasp anı kamerada

Arnavutköy’de bayram öncesi işçilerin maaşını vermek için bankadan 110 bin TL para çeken Yılmaz Karakaş gaspçıların hedefi oldu. Firma sahibinin darp edilerek içi para dolu poşetin alınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı öncesi işçilerine bayram harçlığı ve maaşlarını vermek üzere bankadan para çeken Yılmaz Karakaş, bankadan çıktıktan sonra 4 kişilik gasp çetesi tarafından takip edildi. Bankadan çektiği 110 bin lirayı bir poşete koyan Karakaş, aracına binerek iş yerine doğru hareket etti. İş yerine gelen Karakaş aracını park etti.

Karakaş’ın aracını park ettiğini fark eden gasp çetesi üyelerinden ikisi araçtan inerek yol kenarında Karakaş’ı bekledi. Bu sırada diğer iki kişi ise otomobillerini Karakaş’ın otomobilinin yanına çekerek bekledi. Aracından inerek iş yerine doğru yürüyen Karakaş’ın yanına gelen iki kişiden biri tekstilciye tekme atmaya başladı. Diğer kişi de Karakaş’ın elinde tuttuğu para dolu poşeti alarak kendilerini bekleyen otomobile doğru koşmaya başladı.

Gasp anı kamerada

İş yeri sahibi Karakaş, gasp çetesinin peşlerinden koşmaya başladı. Araca tutunan Karakaş, yaklaşık 50 metre sürüklenerek gaspçıların tekme ve yumruklarıyla yere düştü. Karakaş, olayın hemen ardından karşı şeritten gelen polis ekiplerine yaşadığı dehşeti anlattı. Polis ekipleri gasp çetesini yakalamak için çalışma başlatırken, yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.