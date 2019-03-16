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110 bin mali müşavirin “mücbir sebep” beklentisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

Mali müşavirler, mücbir sebeplerden faydalanmak istiyor.Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Derneği Başkanı Turgay Kanarya, yıllardır sektör için çalıştığını belirterek, "Tek bir amacımız var, o da mesleğimizi daha ileriye taşıyabilmek.

Mali müşavirler, mücbir sebeplerden faydalanmak istiyor.
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Derneği Başkanı Turgay Kanarya, yıllardır sektör için çalıştığını belirterek, "Tek bir amacımız var, o da mesleğimizi daha ileriye taşıyabilmek. Bu yönde çeşitli çalışmalarımız var. 110 bin mali müşavirimizin mücbir sebep talebi bulunuyor. Bunun için de üç yıldır çalışıyoruz” dedi.
İSMMMO Başkan adayı Turgay Kanarya, meslektaşları için son derece sıkı çalıştıklarını ve sektörde var olan sorunları çözeceklerini dile getirdi. Mücbir sebebin insancıl bir hak olduğunu ve başta avukatlık mesleği olmak üzere diğer mesleklerde bulunduğu aktaran Kanarya, “110 bin mali müşavirimizin mücbir sebep talebi bulunuyor. Bunun için 3 yıldır çalışıyoruz. Geçen sene de imza kampanyası düzenledik. Mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülüklerini biz yerine getiriyoruz. Ancak biz mali müşavirlerin başına gelebilecek mücbir hallerin bugüne kadar gündeme gelmemiş ve yasalaşmamış olması mesleğimizin sahiplenilmemesinin bir eksikliğidir. Doğum yapacak bir kadın meslektaşımız bile mücbir sebep sunamıyor. Mücbir hallerini belgeleyen meslektaşlara, işlemlerini yürüttükleri mükellefler için, cari dönem beyannamelerinin ertesi dönem beyan süresine kadar; üç aylık ve yıllık beyanlarda ise ertesi ayın aynı gününe kadar izin verilmesi sağlanmalı. Mücbir haller konusunda suistimal yaptığı belirlenen meslektaşlara ağır disiplin cezaları verilmeli. Meslektaş için büyük önem arz eden mücbir sebep halinin yasalaşması için gerekli çalışmaları acilen başlatacağız” diye konuştu.
Yeşil pasaport için de kanun teklifi verildi
Çok sayıda yeniliğe imza atmak istediklerini vurgulayan Kanarya, “Uzun yıllardır sektörümüz çalışıyoruz. Çok sayıda projemizi gerçekleştirdik. Bunların en başında yeşil pasaport geliyor. Meslek deneyimleri 10 yıl ve üzerinde olan meslek mensuplarının statüsü gereği yeşil pasaport alabilmesi yönünde gerekli görüşmeler de bulunduk. Yeşil pasaport için kanun teklifi verildi. Ayrıca tüm meslektaşlarımızın ve ailelerinin vize işlemleri odamız bünyesinde yapılacak.” dedi. Sektörde bir bütünlük sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Kanarya, “Her siyasi görüşten meslektaşımızı içimizde barındırıyoruz. Tek bir amacımız var, o da mesleğimizi daha ileriye taşıyabilmek. 3 yıldır çalışıyoruz ve bu güne kadar 26 bin meslektaşımızı ziyaret ettik. Mesleğimizi daha itibarlı hale getirebilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman branşlaşmamız gerektiğini vurguladık. KDV’mizin yüzde 8’e inmesi için çalışacağız. Biz kamuya hizmet sunan bir meslek grubuyuz. 15 konuda uzmanlaşabiliriz. Uzmanlık dallarını hayata geçirmek zorundayız. Bir şirketin 2 tane 3 tane avukatı varsa bir şirketin 3-4 farklı alanda mali müşaviri olmalı” diye konuştu.

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