En sık sarhoş olan halklar İngilizler ve İskoçlar!

Büyük Britanya'da alkol kaynaklı hastaneye yatışlar, eroinden sonraki en yüksek düzeyde ve alkol kullanımı çok daha yaygın.

Anketre katılanların yüzde 94'ü son bir yılda alkol aldıklarını söyledi. Eroin kullandıklarını belirtenlerin oranı ise yüzde 2,3.

110 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Anket, koronavirüs salgınından önce, Kasım 2019-Şubat 2020 arasında, dünya genelinde 110 bini aşkın katılımcıyla yapıldı.

Geçen yıl yapılan başka bir araştırmada da Britanya vatandaşlarının, diğer ülkelerdekilere kıyasla daha sık sarhoş olduğu sonucuna varılmıştı.

Ancak bu kez anket sorularında sarhoş olma hali tanımlandığı için, bulguların daha sağlam olduğu kaydediliyor.

Katılımcılara, "Kaç kez fiziksel ve akli melekelerinizi dengeniz/konuşmanız etkilenecek, odaklanma sorunu yaşayacak ve konuşmanızın ile davranışlarınızın, sizi tanıyan insanlar için açık bir şekilde farklılık gösterecek kadar sarhoş oldunuz?" sorusu yöneltildi.

İskoçya ve İngiltere'den ankete katılanlar, bu tanıma göre ortalama 33'ten fazla kez sarhoş olduklarını söyledi.

Bu oran, anketin yapıldığı 25 ülke arasındaki en yükseği. Polonya, Macaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya, İtalya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinin iki katı.