110 kişilik koro marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşattı

Cafer ZENGİN- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi ile Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Milli Marşlar Korosu'nun konseri, yoğun ilgi gördü. Çocuklarla birlikte 110 kişiden oluşan koro katılımcılara Cumhuriyet coşkusu yaşattı.

Kayseri'de kadınların öncülüğünde oluşturulan Milli Marşlar Korosu, Kadir Has Kongre Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi. Konsere 7'den 70'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk fotoğrafı baskılı tişörtleri ile dikkat çeken koro, seslendirdiği marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşattı. KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nun şefliğinde geçen haziran ayında provalara başlayan koroda 70 yetişkin ve 40 çocuk görev aldı. 'Atatürk Ölmedi' marşıyla başlayan konserde daha sonra İzmir, 10'uncu Yıl, Harbiye ve Mülkiye marşlarının da aralarında bulunduğu toplam 9 marş seslendirildi. Salonu dolduran davetliler, koronun seslendirdiği marşlara eşlik etti. Korodaki çocuklar da İzmir Marşı'nda sahneye çıkarak büyüklerle birlikte marşı seslendirdi. Çocuklar büyük alkış aldı.

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, Milli Marşlar Korosu'nu KİGDER ortaklığı ile hayata geçirmekten dolayı murtlu olduklarını söyledi. Uzunlu, "Marşlarımız, ulusal birliğimizi ve bütünlüğümüzü ortaya koyuyor. Milli, manevi gücümüzü artırıyor. Birlikteliğimizi güçlendiriyor. Marşlarımız kültürümüzün ve tarihimizin de olmazsa olmazıdır. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde milli marşlar konseri yapmak istedik" dedi.

Konuşmasında, "Cumhuriyet sayesinde Türk milleti kul olmaktan çıktı" diyen Uzunlu, "Hepimiz burada Cumhuriyet'in evlatları, koruyucuları ve onu yaşatacaklar olarak Ata'mızın izinde durmadan çalışacağımıza ant içiyoruz. Asla bu yoldan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.