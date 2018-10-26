HABER

110 kişilik koro marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi ile Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Milli Marşlar Korosu'nun konseri, yoğun ilgi gördü.

110 kişilik koro marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşattı

Cafer ZENGİN- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi ile Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Milli Marşlar Korosu'nun konseri, yoğun ilgi gördü. Çocuklarla birlikte 110 kişiden oluşan koro katılımcılara Cumhuriyet coşkusu yaşattı.
Kayseri'de kadınların öncülüğünde oluşturulan Milli Marşlar Korosu, Kadir Has Kongre Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi. Konsere 7'den 70'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk fotoğrafı baskılı tişörtleri ile dikkat çeken koro, seslendirdiği marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşattı. KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nun şefliğinde geçen haziran ayında provalara başlayan koroda 70 yetişkin ve 40 çocuk görev aldı. 'Atatürk Ölmedi' marşıyla başlayan konserde daha sonra İzmir, 10'uncu Yıl, Harbiye ve Mülkiye marşlarının da aralarında bulunduğu toplam 9 marş seslendirildi. Salonu dolduran davetliler, koronun seslendirdiği marşlara eşlik etti. Korodaki çocuklar da İzmir Marşı'nda sahneye çıkarak büyüklerle birlikte marşı seslendirdi. Çocuklar büyük alkış aldı.
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, Milli Marşlar Korosu'nu KİGDER ortaklığı ile hayata geçirmekten dolayı murtlu olduklarını söyledi. Uzunlu, "Marşlarımız, ulusal birliğimizi ve bütünlüğümüzü ortaya koyuyor. Milli, manevi gücümüzü artırıyor. Birlikteliğimizi güçlendiriyor. Marşlarımız kültürümüzün ve tarihimizin de olmazsa olmazıdır. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde milli marşlar konseri yapmak istedik" dedi.
Konuşmasında, "Cumhuriyet sayesinde Türk milleti kul olmaktan çıktı" diyen Uzunlu, "Hepimiz burada Cumhuriyet'in evlatları, koruyucuları ve onu yaşatacaklar olarak Ata'mızın izinde durmadan çalışacağımıza ant içiyoruz. Asla bu yoldan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

110 kişilik koro marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşattı110 kişilik koro marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşattı110 kişilik koro marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşattı110 kişilik koro marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşattı

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
14 yaşında ölen oğluna yazdığı mektup duygulandırdı14 yaşında ölen oğluna yazdığı mektup duygulandırdı
/yeniden/ Esenyurt'taki fabrika yangını: Gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi /yeniden/ Esenyurt'taki fabrika yangını: Gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Fatih Portakal tepki göstermişti! Açıklama geldi

Fatih Portakal tepki göstermişti! Açıklama geldi

'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.