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  4. 110 TL karşılığında koronavirüs testi! Türkiye'de ilk kez kuruldu

110 TL karşılığında koronavirüs testi! Türkiye'de ilk kez kuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2020 16:32 | Son Güncelleme

Antalya'da başlatılan yeni uygulama ile kente havalimanından giriş yapan yerli ve yabancı turistler, 15 euro yani 110 TL karşılığında koronavirüs testi yaptırabiliyor. Kurulan laboratuvar ile test sonuçlarını hızlıca alabilen turistlere, 24 saat boyunca hizmet veriliyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Antalya Havalimanı'nda kurulan laboratuvar, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladı.

Ofis ve tetkik alanlarından oluşan laboratuvarda, yaklaşık 20 sağlık çalışanı dönüşümlü olarak 24 saat hizmet verecek.

Biyolojik numune alma kabininde alınan numuneler, laboratuvar ortamında incelerek, 4-5 saat içinde, Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak verilebilecek.

HIZLICA NUMUNE ALARAK SONUÇLARA BAKILIYOR

Hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar, bu birimden yararlanabilecek.
İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, açılışta, Sağlık Bakanlığının talimatıyla hızlıca numune alma kısmı oluşturduklarını söyledi.
Merkezde günlük 400 numune kapasitesi bulunduğunu aktaran Hülür, şunları söyledi:
"İl olarak 2 bin 500 test çalışıyoruz. Dört laboratuvarımız var. İlk etapta sonuçları merkezdeki laboratuvarda çalışacağız. Ancak yakında burada laboratuvar olarak çalışma yapacağız."
Hülür, PCR testini zorunlu kılan ülkeler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bazı ülkeler 48 saat önceden Kovid-19 testi istiyor. Burada testin ücreti 15 avro yani 110 lira olacak. Havalimanında pasaport bölümünün öncesinde ateş ölçümü yapan termal kameralarımız var. Orada herhangi bir ateş semptomu olanlar izole alana alınacak."
"Buradan ekibimiz, doktorlarımız, giderek kişinin örneğini orada alacak. Kişi izole şekilde oteline gidecek, test sonucu pozitif olursa ambulansla hastaneye götürülecek."
Türkiye'deki havalimanlarında kurulan ilk Kovid-19 laboratuvarı oldu. Bunun için önemli."
Bu arada, Kıbrıs'a seyahat edecek KKTC'nin Antalya Başkonsolosluğu Eğitim ve Kültür Ateşesi Mehmet Savaş Kortay, laboratuvarda numune veren ilk kişi oldu. (AA-DHA)
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